Житель Бурятии стащил камеру со здания отделения почты

В поселке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии юноша снял камеру наружного видеонаблюдения со стены здания отделения почты. В полицию с заявлением о краже обратился начальник организации. Ущерб составил около шести тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее не судимого 18-летнего местного жителя. Он признался, что стащил камеру с крепления и спрятал ее в сугробе неподалеку.

На следующий день он вернулся, достал устройство из снега и повредил его пинком во время «игры». Затем перепрятал видеокамеру на крыше двухэтажного дома. В итоге устройство окончательно вышло из строя.

«По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следствие продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.