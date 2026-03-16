Школьник в Улан-Удэ обокрал магазин бытовой техники

В Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего школьника, укравшего дорогой телефон из магазина бытовой техники и электроники. Парень незаметно взял гаджет стоимостью более 90 тысяч рублей с витрины и перепродал его за 27 тысяч.

С заявлением о краже дорогостоящего смартфона обратился специалист безопасности магазина. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска был задержан подозреваемый - 16-летний ранее судимый за имущественные преступления школьник.

- Находясь у витрины с гаджетами, он отсоединил смартфон от антикражного устройства и убрал его в карман. Украденный сотовый телефон он сбыл в точке скупки, а вырученные 27 тысяч рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site