16.03.2026 в 12:57

В Улан-Удэ хозяйка гостиницы наказала ТГК-14

Энергетики не сумели спихнуть с себя вину за утонувшее в кипятке помещение
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ хозяйка гостиницы наказала ТГК-14
Жительница Улан-Удэ Баярма, владеющая нежилым помещением в цокольном этаже многоквартирного дома на улице Гагарина, пережила настоящий кошмар. 13 августа 2024   ее гостиницу затопило так, что восстановлению подлежало не только само помещение, но и почти вся мебель. Вода хлестала отовсюду, и, как выяснилось позже, источников у беды оказалось два. Полтора года судебных разбирательств, две инстанции и сложная экспертиза понадобились, чтобы установить: в потопе виноваты и энергетики из ТГК-14, и управляющая компания «Жилремсервис-11». Но отвечать они будут по-разному. 

Августовский потоп

13 августа 2024 около часа дня диспетчер управляющей компании «Жилремсервис-11» принял телефонограмму. Сообщение было тревожным: в подвальном помещении дома по улице Гагарина, 60, сильное затопление, пар и шум воды идут из тепловой камеры ТК-23а, расположенной рядом с домом.

На место вызвали аварийную службу ПАО «ТГК-14». Прибыли они только через час - в 13:50. Устранять аварию принялись основательно: лишь к пяти часам вечера прорыв ликвидировали и запустили водоснабжение. Но к тому моменту подвал многоквартирного дома и расположенные в нем нежилые помещения уже были основательно залиты.

Баярма, владелица гостиницы, увидела последствия своими глазами. Вода стояла на уровне 50 сантиметров от пола. Все, что находилось ниже этой отметки, пришло в негодность. Стены покрылись плесенью, обои отошли, штукатурка осыпалась. Двери разбухли и перестали закрываться. Кровати, тумбочки, шкафы, диваны, стиральная машина, холодильник, микроволновка - все это превратилось в мусор.

Кто виноват и что делать

Пострадавшая заказала экспертизу в ООО «Регион-Эксперт». Специалисты подсчитали: ущерб помещению составил 1 млн 821 тыс. рублей, ущерб имуществу - еще 215 тысяч. С этими цифрами Баярма пошла в суд. Иск был предъявлен к ПАО «ТГК-14» как к владельцу сетей, на которых произошла авария.

Энергетики, впрочем, сдаваться не собирались. Их представитель настаивала: прорыв трубы - да, их вина. Но вода попала в помещение не только поэтому. Если бы управляющая компания качественно заделала вводы коммуникаций в здание, ничего бы не случилось. Значит, отвечать должны оба.

Суд первой инстанции с такой логикой не согласился. 18 марта 2025   Железнодорожный районный суд постановил взыскать всю сумму ущерба с ТГК-14. Энергетики подали апелляционную жалобу.

Второй раунд

30 июня 2025 судебная коллегия Верховного суда Бурятии приняла нестандартное решение: перейти к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и привлечь в качестве соответчика ООО «Жилремсервис-11». Управляющая компания наконец-то оказалась в деле.

Чтобы разобраться в хитросплетениях инженерных коммуникаций, назначили судебную экспертизу. Ее провели специалисты ООО «Нэкс». Выводы оказались неожиданными и крайне любопытными.

Эксперты установили: сама авария произошла на сетях ТГК-14 - в тепловой камере ТК-23а повредило трубопроводы. Это стало первопричиной. Но дальше вода должна была куда-то деться. И тут вскрылись проблемы с герметизацией.

Трубопроводы проходят через стены дома в специальных защитных гильзах - футлярах из стальных труб. В 1971 году, когда дом строили, предполагалось, что пространство между стеной и гильзой будет тщательно заделано. Лучший способ - бетонирование. Но при строительстве этого не сделали. А когда в 2024 году управляющая компания проводила работы по герметизации, ограничились монтажной пеной. Этого, по заключению экспертов, совершенно недостаточно.

Еще важнее другое: акт освидетельствования скрытых работ подписывали обе стороны. И представители ТГК-14 присутствовали при приемке, и никаких претензий к качеству герметизации не предъявили. Подписали документ - значит, согласились, что все сделано правильно. Хотя на самом деле пространство между стеной и гильзами так и осталось не залито бетоном, что в итоге и позволило воде беспрепятственно проникнуть в подвал.

Поделили по справедливости

Изучив все обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу: виноваты оба, но степень вины разная.

Основной причиной стала авария на сетях ТГК-14. Без прорыва трубы вода бы не пошла. Поэтому на энергетиков возложили 80% ответственности. С них в пользу Баярмы взыскали 190 742 рубля за испорченное имущество и 1 397 787 рублей за повреждение самого помещения.

Управляющая компания «Жилремсервис-11» получила 20%. Ее вина в том, что вовремя не обеспечили должную герметизацию вводов, а когда работы проводили, ограничились монтажной пеной вместо полноценного бетонирования. С УК взыскали 47 685 рублей за имущество и 349 446 рублей за помещение.

Кроме того, ответчики должны компенсировать истице судебные расходы: на экспертизы, представителя и госпошлину, тоже пропорционально долям. ТГК-14 заплатит 128 тысяч, УК - 32 тысячи.

Это решение - хорошая новость для всех, кто страдает от коммунальных аварий. Суд подтвердил: даже если ущерб причинен сложным стечением обстоятельств и виноватых несколько, пострадавший получит компенсацию сполна. А уж потом причинители вреда пусть сами разбираются между собой, кто сколько должен.

Баярма, потратившая полтора года на тяжбы, наконец может вздохнуть спокойно. Деньги на восстановление гостиницы будут, причем с учетом всех потерь. Остается надеяться, что и ТГК-14, и «Жилремсервис-11» сделают из этой истории правильные выводы. И следующий потоп, если он случится, встретят во всеоружии - с правильно залитыми бетоном вводами и трубами, которые не рвутся в самый неподходящий момент.
Все новости

Муниципальный контроль в Улан-Удэ зашел с проверкой в Читаэнергосбыт
16.03.2026 в 13:20
В Якутии задержана банда разбойников, напавшая на иркутских дальнобойщиков
16.03.2026 в 13:10
В Улан-Удэ хозяйка гостиницы наказала ТГК-14
16.03.2026 в 12:57
Школьник в Улан-Удэ обокрал магазин бытовой техники
16.03.2026 в 12:51
Житель Бурятии стащил камеру со здания отделения почты
16.03.2026 в 12:50
В Улан-Удэ ущерб за ДТП взыскали с супруги умершего водителя
16.03.2026 в 12:45
Монголия получит от ЕС 1 миллиард евро на зеленую энергетику
16.03.2026 в 12:18
Педагоги Забайкальского транспортного техникума получат компенсации за задержку зарплаты
16.03.2026 в 12:14
Улан-удэнка заколола ножом мужа по пьяной лавочке
16.03.2026 в 12:09
«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране
16.03.2026 в 12:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Муниципальный контроль в Улан-Удэ зашел с проверкой в Читаэнергосбыт
Местный житель пожаловался на частые сбои в электричестве
16.03.2026 в 13:20
В Якутии задержана банда разбойников, напавшая на иркутских дальнобойщиков
Ими оказались местные криминальные водители, недовольные конкуренцией
16.03.2026 в 13:10
Школьник в Улан-Удэ обокрал магазин бытовой техники
Дорогой телефон он сбыл за треть от его стоимости
16.03.2026 в 12:51
Житель Бурятии стащил камеру со здания отделения почты
Он спрятал устройство в снег, а потом доломал пинком
16.03.2026 в 12:50
