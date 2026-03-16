Муниципальный контроль в Улан-Удэ зашел с проверкой в Читаэнергосбыт

По обращению жителя ул. Кленовая в г. Улан-Удэ Комитетом муниципального контроля проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО «Читаэнергосбыт».

- Проверкой установлено, что коммунальная услуга по электроснабжению предоставляется в ненадлежащем качестве, что является нарушением требований Правил предоставления коммунальных услуг. АО «Читаэнергосбыт» выдано предписание об обеспечении предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества, - сообщили в Комитете муниципального контроля.

Материалы проверки направлены в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора Бурятии для возбуждения административного производства.

