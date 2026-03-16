Общество 16.03.2026 в 13:52

В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала

Работы начнутся с наступлением теплой погоды
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: комитет по строительству администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ в этом году отремонтируют 1,7 км дороги от остановки «Акбэс» до 43-го квартала. Участок проходит по улицам Шумяцкого и Жердева и заканчивается у дома № 102 на улице Жердева.

Работы начнутся с наступлением теплой погоды. Движение транспорта в месте ремонта частично ограничат. Специалисты обновят дорожное покрытие и тротуары, отремонтируют остановочный карман, установят «лежачие полицейские» и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

По этой дороге можно попасть в школу № 32, Городскую поликлинику № 3, Байкальский колледж туризма и сервиса, наркодиспансер и в парк «Юбилейный».

«Кроме того, в этом году в городе отремонтируют ещё пять участков дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: на улицах Бабушкина, Юннатов, Светлая, Менжинского и Снежная», - рассказали в комитете по строительству администрации города.

Теги
дорога ремонт

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru