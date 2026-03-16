В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала

В Улан-Удэ в этом году отремонтируют 1,7 км дороги от остановки «Акбэс» до 43-го квартала. Участок проходит по улицам Шумяцкого и Жердева и заканчивается у дома № 102 на улице Жердева.

Работы начнутся с наступлением теплой погоды. Движение транспорта в месте ремонта частично ограничат. Специалисты обновят дорожное покрытие и тротуары, отремонтируют остановочный карман, установят «лежачие полицейские» и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

По этой дороге можно попасть в школу № 32, Городскую поликлинику № 3, Байкальский колледж туризма и сервиса, наркодиспансер и в парк «Юбилейный».

«Кроме того, в этом году в городе отремонтируют ещё пять участков дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: на улицах Бабушкина, Юннатов, Светлая, Менжинского и Снежная», - рассказали в комитете по строительству администрации города.