Общество 16.03.2026 в 14:00

В Бурятии снова разрешили добывать криптовалюту

Однако компании BitRiver это не помогло
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com

С 15 марта 2026 года в Бурятии и Забайкальском крае возобновлена деятельность по добыче цифровых валют, поскольку правительство РФ отменило временный запрет на майнинг, действовавший с 15 ноября 2025 года. Об этом сообщают «Известия». Это решение стало важным шагом к легализации отрасли. Однако, на фоне этого события, стало известно о банкротстве крупной компании в этой сфере — BitRiver.

Как ранее сообщал «Номер один», Федеральная налоговая служба подала заявление о несостоятельности в Арбитражный суд Республики Бурятия в отношении майнинговой компании «Битривер-Б», входящей в группу компаний BitRiver. Несмотря на многомиллионные инвестиции, вложенные в строительство дата-центра на территории Бурятии, проект так и не смог начать полноценную работу.

Группа BitRiver, основанная Игорем Рунцом в 2017 году, являлась крупнейшим в России оператором майнинг-ферм и импортером оборудования для добычи криптовалюты. По состоянию на февраль 2024 года, в строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 100 МВт в Мухоршибирском районе Бурятии BitRiver инвестировала 1,4 миллиарда рублей. Строительство велось в селе Мухоршибирь, на территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», с особым правовым режимом. Проект, начавшийся в 2022 году и планировавшийся к запуску во втором полугодии 2024 года, так и не был объявлен, что, вероятно, стало одной из причин подачи заявления о банкротстве.

Теги
майнинг криптовалюта

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики
16.03.2026 в 15:01
В Бурятии обновят 58 км трассы «Байкал»
16.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ суд продлил домашний арест начальнице из «Читаэнергосбыта»
16.03.2026 в 14:26
МегаФон улучшил LTE в самом населённом районе Бурятии
16.03.2026 в 14:10
В Бурятии снова разрешили добывать криптовалюту
16.03.2026 в 14:00
В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала
16.03.2026 в 13:52
Муниципальный контроль в Улан-Удэ зашел с проверкой в Читаэнергосбыт
16.03.2026 в 13:20
В Якутии задержана банда разбойников, напавшая на иркутских дальнобойщиков
16.03.2026 в 13:10
В Улан-Удэ хозяйка гостиницы наказала ТГК-14
16.03.2026 в 12:57
Школьник в Улан-Удэ обокрал магазин бытовой техники
16.03.2026 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики
Он привез из Китая подозрительные фрукты
16.03.2026 в 15:01
В Бурятии обновят 58 км трассы «Байкал»
Работы пройдут в четырех районах и пригороде Улан-Удэ
16.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ суд продлил домашний арест начальнице из «Читаэнергосбыта»
Женщина – фигурант дела о гибели семьи в СНТ «Черемушки»
16.03.2026 в 14:26
В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала
Работы начнутся с наступлением теплой погоды
16.03.2026 в 13:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru