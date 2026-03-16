В Бурятии снова разрешили добывать криптовалюту

С 15 марта 2026 года в Бурятии и Забайкальском крае возобновлена деятельность по добыче цифровых валют, поскольку правительство РФ отменило временный запрет на майнинг, действовавший с 15 ноября 2025 года. Об этом сообщают «Известия». Это решение стало важным шагом к легализации отрасли. Однако, на фоне этого события, стало известно о банкротстве крупной компании в этой сфере — BitRiver.

Как ранее сообщал «Номер один», Федеральная налоговая служба подала заявление о несостоятельности в Арбитражный суд Республики Бурятия в отношении майнинговой компании «Битривер-Б», входящей в группу компаний BitRiver. Несмотря на многомиллионные инвестиции, вложенные в строительство дата-центра на территории Бурятии, проект так и не смог начать полноценную работу.

Группа BitRiver, основанная Игорем Рунцом в 2017 году, являлась крупнейшим в России оператором майнинг-ферм и импортером оборудования для добычи криптовалюты. По состоянию на февраль 2024 года, в строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 100 МВт в Мухоршибирском районе Бурятии BitRiver инвестировала 1,4 миллиарда рублей. Строительство велось в селе Мухоршибирь, на территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», с особым правовым режимом. Проект, начавшийся в 2022 году и планировавшийся к запуску во втором полугодии 2024 года, так и не был объявлен, что, вероятно, стало одной из причин подачи заявления о банкротстве.