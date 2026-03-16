В Улан-Удэ суд продлил домашний арест начальнице из «Читаэнергосбыта»

В Улан-Удэ Советский районный суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальницы городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт».

Ранее «Номер один» сообщал, что после гибели супружеской пары и их ребенка в СНТ «Черемушки» в середине декабря 2025 года на женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии органа следствия, Б., являясь начальником городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт», направила в ПАО «Россети Сибирь-БурятЭнерго» заявку на отключение электроэнергии в доме, вследствие чего наступила смерть находившихся в нем лиц», - напомнили в райсуде.

Сотрудница «Читаэнергосбыта» будет находиться под домашним арестом до 14 апреля.