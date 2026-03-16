В Бурятии обновят 58 км трассы «Байкал»

В этом году подрядчики ФКУ Упрдор «Южный Байкал» продолжат ремонтные работы на федеральных трассах в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего к нормативу приведут более 124 км дорог.Так, с наступлением устойчивых положительных температур основные работы развернутся на трассе «Байкал» – ключевой транспортной артерии этих регионов. В Бурятии в 2026-м в нормативное состояние приведут более 58 км автодороги. Обновление покрытия методом устройства защитных слоев износа запланировано на восьми участках, расположенных в четырех районах республики и пригородной зоне Улан-Удэ.В частности, в Кабанском районе работы пройдут на 19 км: 6 км нового покрытия появится в районе поселка Клюевка (269 – 275 км), и еще 13 км – у поселка Мантуриха (305 – 318 км).В Иволгинском районе обновление затронет более 8 км в селе Ошурково (433 – 441 км). А на подъезде к столице республики отремонтируют участок в пригороде Улан-Удэ (442 – 447 км).В Тарбагатайском районе асфальтобетонное покрытие обновят на двух отрезках: в селе Саратовка (470 – 474 км) и в селе Бурнашево (498 – 503 км).Самые протяженные объекты расположены в Мухоршибирском районе. Здесь приведут к нормативу подъезд к селу Мухоршибирь (538 – 543 км), а также участок трассы в селе Хонхолой (583 – 596 км).В Иркутской области в рамках программы работ по устройству защитных слоев износа в нормативное состояние приведут три участка двух федеральных трасс. Так, на автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией обновление покрытия запланировано в поселке Култук (участки 0 – 13+500 км).Аналогичные мероприятия пройдут на трассе «Байкал» в Слюдянском районе, где новое покрытие появится на участке 166 – 171 км в районе поселка Мурино.Помимо работ по устройству защитных слоев износа запланирован и ряд более масштабных ремонтов. Так, в Кабанском районе капитально отремонтируют участок трассы с 191-го по 214-й км. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию четыре водопропускные трубы в селе Десятниково Тарбагатайского района (504 – 506 км).Активная фаза работ продолжается в рамках строительства моста через реку Большая Осиновка на 274-м км «Байкала» в Бурятии. Новое 56-метровое сооружение возводится на месте демонтированного аварийного моста. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 50 %: завершен демонтаж, частично смонтированы пролетные строения. В планах текущего сезона – устройство подхода к мосту со стороны Улан-Удэ.«Ремонт искусственных сооружений и загруженных участков федеральных трасс – это комплексная задача, актуальность которой подтверждается ростом интенсивности движения. На трассе «Байкал» за последние пять лет количество большегрузов увеличилось более чем в 3 раза: с 740 до 2300 автомобилей в сутки. Такая нагрузка требует от нас оперативных мер по контролю и обновлению инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение по важнейшим транспортным артериям», – прокомментировал и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Александр Чубаровский.