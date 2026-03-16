Общество 16.03.2026 в 15:01

В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики

Он привез из Китая подозрительные фрукты
A- A+
Текст: Карина Перова
В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики
Фото: архив «Номер один»

В аэропорту «Байкал» госинспектор территориального управления Россельхознадзора и инспектор ОСТП Улан-Удэнского таможенного поста выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с территории Китая. У пассажира, прилетевшего авиарейсом «Санья – Улан-Удэ», в багаже обнаружили 8,6 кг экзотических фруктов неизвестного происхождения.

На гражданина РФ составили административный протокол. Фрукты изъяли, после их уничтожат.

«Согласно законодательству, ввоз в Россию более 5 кг подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой продукции», - пояснил начальник отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия Управления Россельхознадзора Виктор Соколов.

 

Теги
Россельхознадзор

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики
16.03.2026 в 15:01
В Бурятии обновят 58 км трассы «Байкал»
16.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ суд продлил домашний арест начальнице из «Читаэнергосбыта»
16.03.2026 в 14:26
МегаФон улучшил LTE в самом населённом районе Бурятии
16.03.2026 в 14:10
В Бурятии снова разрешили добывать криптовалюту
16.03.2026 в 14:00
В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала
16.03.2026 в 13:52
Муниципальный контроль в Улан-Удэ зашел с проверкой в Читаэнергосбыт
16.03.2026 в 13:20
В Якутии задержана банда разбойников, напавшая на иркутских дальнобойщиков
16.03.2026 в 13:10
В Улан-Удэ хозяйка гостиницы наказала ТГК-14
16.03.2026 в 12:57
Школьник в Улан-Удэ обокрал магазин бытовой техники
16.03.2026 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Бурятии обновят 58 км трассы «Байкал»
Работы пройдут в четырех районах и пригороде Улан-Удэ
16.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ суд продлил домашний арест начальнице из «Читаэнергосбыта»
Женщина – фигурант дела о гибели семьи в СНТ «Черемушки»
16.03.2026 в 14:26
В Бурятии снова разрешили добывать криптовалюту
Однако компании BitRiver это не помогло
16.03.2026 в 14:00
В Улан-Удэ обновят дорогу от «Акбэса» до 43-го квартала
Работы начнутся с наступлением теплой погоды
16.03.2026 в 13:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru