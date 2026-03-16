В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики

В аэропорту «Байкал» госинспектор территориального управления Россельхознадзора и инспектор ОСТП Улан-Удэнского таможенного поста выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с территории Китая. У пассажира, прилетевшего авиарейсом «Санья – Улан-Удэ», в багаже обнаружили 8,6 кг экзотических фруктов неизвестного происхождения.

На гражданина РФ составили административный протокол. Фрукты изъяли, после их уничтожат.

«Согласно законодательству, ввоз в Россию более 5 кг подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой продукции», - пояснил начальник отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия Управления Россельхознадзора Виктор Соколов.