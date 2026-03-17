Зурхай на вторник, 17 марта

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи.



Неблагоприятно: для людей Курицы и Обезьяны; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, отправляться в путь, заниматься государственными делами, приводить невестку в дом, проводить похороны.



Стрижка волос: к конфликтам.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.



