Общество 17.03.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 17 марта
29-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи.
Неблагоприятно: для людей Курицы и Обезьяны; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, отправляться в путь, заниматься государственными делами, приводить невестку в дом, проводить похороны.
Стрижка волос: к конфликтам.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.
