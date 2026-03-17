Житель Бурятии дважды победил чиновников

Житель поселка Северомуйск Александр Андреев (имя и фамилия изменены) прошел через два суда и победил дважды. Сначала он заставил местную межведомственную комиссию признать его квартиру, уничтоженную пожаром еще в 2012 году, непригодной для проживания. А когда чиновники отказались включать его в программу переселения из-за того, что дом признали аварийным слишком поздно - после изменения федеральных правил, он снова пошел в суд и выиграл.История началась задолго до судов. 31 декабря 2012 года в многоквартирном доме на улице Гагарина в поселке Северомуйске случился пожар. Огонь уничтожил здание полностью. В числе пострадавших оказалась и квартира, принадлежавшая Александру Андрееву.На тот момент дом уже значился в планах на снос. Еще 21 августа 2012 года, за несколько месяцев до пожара, глава городского поселения «Северомуйское» утвердил реестр жилых домов, подлежащих сносу в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы». Дом по Гагарина, 19, был в этом списке. Значит, государство уже признало, что жилье не соответствует нормам и людей оттуда надо переселять.Но формальности требовали своего. Чтобы получить право на выплату, нужно было официальное заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Андреев начал обращаться в администрацию с этой просьбой еще в 2021 году. Ему отказывали раз за разом.Тогда мужчина пошел другим путем. Он обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и в июле 2022 направило в суд административный иск в интересах Андреева. Прокурор требовал признать незаконным бездействие межведомственной комиссии и обязать ее провести обследование дома.24 августа 2022 Муйский районный суд вынес решение в пользу Андреева. Межведомственную комиссию обязали провести повторное обследование жилого дома. Администрация пыталась обжаловать это решение, но 23 ноября 2022 Верховный суд Бурятии оставил его в силе. Первая победа была одержана.После этого процесс пошел. 9 февраля 2023 межведомственная комиссия наконец-то составила акт и заключение. Вердикт был ожидаемым: жилые помещения в доме, получившем повреждения в результате пожара, признаются непригодными для проживания, сам дом - аварийным и подлежащим сносу. 1 марта 2023 года глава администрации подписал соответствующее распоряжение.Казалось бы, справедливость восторжествовала. Можно собирать документы и становиться в очередь на получение социальной выплаты для приобретения нового жилья. Андреев так и сделал. 10 марта 2023 его представитель подал заявление о включении в списки на получение выплаты по государственной программе.Документы ушли в администрацию Муйского района, оттуда в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. И тут выяснилось неприятное.Чиновники ответили: есть изменения в федеральном законодательстве. Постановлением правительства РФ внесены поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Согласно новым правилам, социальные выплаты предоставляются только тем, чьи дома признаны аварийными до дня вступления этих изменений в силу, то есть до 29 июня 2022.А дом Андреева по документам признан аварийным только в марте 2023. Формально - после «отсечки». Значит денег не положено.28 мая 2025 специальная комиссия при министерстве строительства приняла официальное решение: отказать Андрееву во включении в список №2 участников программы. Мотивировка была железобетонной: жилое помещение признано непригодным для проживания после 29 июня 2022, что противоречит новым правилам предоставления субсидий.Мужчина снова пошел в суд.5 сентября 2025 года Муйский районный суд рассмотрел иск Андреева к администрации района, министерству строительства, профильной комиссии, администрации поселка и межведомственной комиссии. Требования были простыми: признать Андреева участником программы и обязать включить его квартиру в список №2.В суде выяснились важные обстоятельства, которые чиновники предпочли не замечать.Да, формально дом признан аварийным в 2023 году. Но почему так поздно? Потому что администрация годами отказывалась проводить обследование, и только вмешательство прокуратуры и суда заставило чиновников исполнить свои обязанности. Если бы межведомственная комиссия сработала вовремя, дом был бы признан аварийным задолго до июня 2022. Более того, сам дом уже стоял в планах на снос еще с 2012 года, то есть государство де-факто признало его непригодным для проживания задолго до всех изменений в правилах.Суд также обратил внимание на важный юридический нюанс. Жилые помещения, поврежденные в результате пожара, признаются непригодными для проживания, если восстановление технически невозможно или экономически нецелесообразно. Дом сгорел дотла еще в 2012 году, и какой смысл проводить какие-то дополнительные обследования спустя десятилетие? Фактически аварийность дома была очевидна сразу после пожара.Кроме того, суд отверг довод министерства о том, что Андреев не имел права на участие в программе, потому что не был собственником на момент пожара. Выяснилось, что изначально Андреев владел долей в квартире на основании договора приватизации, а в 2021 году стал единоличным собственником по договору дарения. Он проживал в этом жилье до пожара, а следовательно, имеет полное право претендовать на переселение.Суд также отметил странную избирательность чиновников. В том же самом доме по Гагарина, 19, были другие квартиры. Их собственники уже получили социальные выплаты и переселились. Почему Андреев должен быть в худшем положении только потому, что администрация годами отказывалась признавать очевидное?Районный суд встал на сторону истца. Вынесено решение признать Александра Андреева участником Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» и обязать администрацию Муйского района включить его квартиру в список № 2.Министерство строительства попыталось обжаловать это решение. В апелляционной жалобе чиновники повторяли те же доводы: дом признан аварийным после 29 июня 2022, Андреев до пожара не был собственником и так далее.19 января 2026 судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии рассмотрела жалобу и оставила решение районного суда без изменения. Высшая инстанция подтвердила: чиновники не могут использовать в качестве основания для отказа то, что сами же и натворили. Если бы администрация работала как положено, дом признали бы аварийным еще до всех изменений в правилах.Коллегия особо подчеркнула: дом был включен в план очередности сноса ветхого и аварийного жилищного фонда еще до пожара, а сам пожар уничтожил здание в 2012 году. Никакого повторного подтверждения аварийности в данном случае не требовалось. То, что межведомственная комиссия собралась только в 2023 году, это исключительно результат бюрократической волокиты, за которую гражданин не должен расплачиваться своим правом на жилье.Теперь Александр Андреев должен получить социальную выплату, на которую имеет право, как и другие жильцы сгоревшего дома. Сколько именно - будет зависеть от расчетов, но главное, что право восстановлено.