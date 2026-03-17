Общество 17.03.2026 в 06:00
Житель Бурятии дважды победил чиновников
Мужчина заставил признать свой сгоревший дом аварийным и включить его в программу переселения
Текст: Станислав Сергеев
Житель поселка Северомуйск Александр Андреев (имя и фамилия изменены) прошел через два суда и победил дважды. Сначала он заставил местную межведомственную комиссию признать его квартиру, уничтоженную пожаром еще в 2012 году, непригодной для проживания. А когда чиновники отказались включать его в программу переселения из-за того, что дом признали аварийным слишком поздно - после изменения федеральных правил, он снова пошел в суд и выиграл.
Заставить чиновников работать
История началась задолго до судов. 31 декабря 2012 года в многоквартирном доме на улице Гагарина в поселке Северомуйске случился пожар. Огонь уничтожил здание полностью. В числе пострадавших оказалась и квартира, принадлежавшая Александру Андрееву.
На тот момент дом уже значился в планах на снос. Еще 21 августа 2012 года, за несколько месяцев до пожара, глава городского поселения «Северомуйское» утвердил реестр жилых домов, подлежащих сносу в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы». Дом по Гагарина, 19, был в этом списке. Значит, государство уже признало, что жилье не соответствует нормам и людей оттуда надо переселять.
Но формальности требовали своего. Чтобы получить право на выплату, нужно было официальное заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Андреев начал обращаться в администрацию с этой просьбой еще в 2021 году. Ему отказывали раз за разом.
Тогда мужчина пошел другим путем. Он обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и в июле 2022 направило в суд административный иск в интересах Андреева. Прокурор требовал признать незаконным бездействие межведомственной комиссии и обязать ее провести обследование дома.
24 августа 2022 Муйский районный суд вынес решение в пользу Андреева. Межведомственную комиссию обязали провести повторное обследование жилого дома. Администрация пыталась обжаловать это решение, но 23 ноября 2022 Верховный суд Бурятии оставил его в силе. Первая победа была одержана.
После этого процесс пошел. 9 февраля 2023 межведомственная комиссия наконец-то составила акт и заключение. Вердикт был ожидаемым: жилые помещения в доме, получившем повреждения в результате пожара, признаются непригодными для проживания, сам дом - аварийным и подлежащим сносу. 1 марта 2023 года глава администрации подписал соответствующее распоряжение.
Вторая битва: новая ловушка
Казалось бы, справедливость восторжествовала. Можно собирать документы и становиться в очередь на получение социальной выплаты для приобретения нового жилья. Андреев так и сделал. 10 марта 2023 его представитель подал заявление о включении в списки на получение выплаты по государственной программе.
Документы ушли в администрацию Муйского района, оттуда в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. И тут выяснилось неприятное.
Чиновники ответили: есть изменения в федеральном законодательстве. Постановлением правительства РФ внесены поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Согласно новым правилам, социальные выплаты предоставляются только тем, чьи дома признаны аварийными до дня вступления этих изменений в силу, то есть до 29 июня 2022.
А дом Андреева по документам признан аварийным только в марте 2023. Формально - после «отсечки». Значит денег не положено.
28 мая 2025 специальная комиссия при министерстве строительства приняла официальное решение: отказать Андрееву во включении в список №2 участников программы. Мотивировка была железобетонной: жилое помещение признано непригодным для проживания после 29 июня 2022, что противоречит новым правилам предоставления субсидий.
Мужчина снова пошел в суд.
Сами затянули, сами отказали
5 сентября 2025 года Муйский районный суд рассмотрел иск Андреева к администрации района, министерству строительства, профильной комиссии, администрации поселка и межведомственной комиссии. Требования были простыми: признать Андреева участником программы и обязать включить его квартиру в список №2.
В суде выяснились важные обстоятельства, которые чиновники предпочли не замечать.
Да, формально дом признан аварийным в 2023 году. Но почему так поздно? Потому что администрация годами отказывалась проводить обследование, и только вмешательство прокуратуры и суда заставило чиновников исполнить свои обязанности. Если бы межведомственная комиссия сработала вовремя, дом был бы признан аварийным задолго до июня 2022. Более того, сам дом уже стоял в планах на снос еще с 2012 года, то есть государство де-факто признало его непригодным для проживания задолго до всех изменений в правилах.
Суд также обратил внимание на важный юридический нюанс. Жилые помещения, поврежденные в результате пожара, признаются непригодными для проживания, если восстановление технически невозможно или экономически нецелесообразно. Дом сгорел дотла еще в 2012 году, и какой смысл проводить какие-то дополнительные обследования спустя десятилетие? Фактически аварийность дома была очевидна сразу после пожара.
Кроме того, суд отверг довод министерства о том, что Андреев не имел права на участие в программе, потому что не был собственником на момент пожара. Выяснилось, что изначально Андреев владел долей в квартире на основании договора приватизации, а в 2021 году стал единоличным собственником по договору дарения. Он проживал в этом жилье до пожара, а следовательно, имеет полное право претендовать на переселение.
Суд также отметил странную избирательность чиновников. В том же самом доме по Гагарина, 19, были другие квартиры. Их собственники уже получили социальные выплаты и переселились. Почему Андреев должен быть в худшем положении только потому, что администрация годами отказывалась признавать очевидное?
Список стал длиннее
Районный суд встал на сторону истца. Вынесено решение признать Александра Андреева участником Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» и обязать администрацию Муйского района включить его квартиру в список № 2.
Министерство строительства попыталось обжаловать это решение. В апелляционной жалобе чиновники повторяли те же доводы: дом признан аварийным после 29 июня 2022, Андреев до пожара не был собственником и так далее.
19 января 2026 судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии рассмотрела жалобу и оставила решение районного суда без изменения. Высшая инстанция подтвердила: чиновники не могут использовать в качестве основания для отказа то, что сами же и натворили. Если бы администрация работала как положено, дом признали бы аварийным еще до всех изменений в правилах.
Коллегия особо подчеркнула: дом был включен в план очередности сноса ветхого и аварийного жилищного фонда еще до пожара, а сам пожар уничтожил здание в 2012 году. Никакого повторного подтверждения аварийности в данном случае не требовалось. То, что межведомственная комиссия собралась только в 2023 году, это исключительно результат бюрократической волокиты, за которую гражданин не должен расплачиваться своим правом на жилье.
Теперь Александр Андреев должен получить социальную выплату, на которую имеет право, как и другие жильцы сгоревшего дома. Сколько именно - будет зависеть от расчетов, но главное, что право восстановлено.
