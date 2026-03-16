Общество 16.03.2026 в 15:56
Жители Бурятии смогут определить приоритеты дальнейшего развития республики
Для этого надо принять участие в стратегических сессиях
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с 16 марта по 10 апреля состоится серия стратегических сессий по 17 направлениям экономики республики. В них примут участие представители власти, общества и бизнеса. Итоги стратсессий будут подведены на большом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Его участники 17 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ определят приоритеты дальнейшего развития республики.
– Мы приглашаем жителей республики принять участие в стратегических сессиях, формировании предложений по развитию региона. Свои идеи и инициативы можно направлять на электронную почту Комитета по информационной политике: kip@govrb.ru, – сообщила замруководителя Администрации главы и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.
Ирина Доржиева напомнила, что форумы в подобном формате, где на одной площадке собирались представители власти, общества и бизнеса, уже проходили в Бурятии в 2020 и 2025 годах. В этом году стратегические сессии по разным темам решено провести в разные дни.
– На форуме 17 апреля с отчётами о деятельности выступят зампреды правительства республики, главы районов, депутат Государственной Думы Вячеслав Дамдинцурунов. По итогам форума 2025 года было собрано 687 идей, из которых более 30 процентов реализовано и более 50 – реализуются, – отметила Ирина Доржиева.
В Улан-Удэ пройдут следующие стратегические сессии:
«Природа и общество»
Дата: 16 марта; время: 13:00-19:00; место: ул. Ключевская, д. 40в, стр. 5, корпус 25 ВСГТУ
Темы:
– Эко-комфорт: баланс между сервисом и природой;
– Поддержка участников СВО путем привлечения к деятельности в лесном фонде;
– Гранты как эффективный способ реализации природоохранных проектов;
– Сохранение биоразнообразия и рациональное использование охотничьих ресурсов.
«Образование и кадровый потенциал»
Дата: 17 марта; время: 10:00-16:00; место: ул. Пушкина, д. 8, БГСХА;
Темы:
– Герои в мирной жизни;
– Трудовое воспитание;
– Экспресс-курс к успеху;
– Кадры решают всё;
– Патриотическое воспитание;
– Растим науку;
– Путь студента. Новые карьерные векторы;
– Конкурентоспособность выпускников будущего;
– Развитие системы СПО. УПК;
– Непрерывное образование;
– Битва за кадры.
«Цифровизация: безопасный город»
– Безопасный город: 17 марта, 09:00-12:00, ул. Ленина, д. 54, зал правительства Бурятии № 301;
– Внедрение государственных сервисов с применением национального мессенджера MAX в Республике Бурятия: 23 марта, 09:00-12:00, ул. Ербанова, д. 4, зал деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки;
– Сервисы ИИ: 31 марта, 09:00-12:00, ул. Ербанова, д. 4, зал деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки.
«Дороги и транспорт»
Дата: 17 марта; Время и место: уточняются
Темы:
– Перспективы развития дорожной деятельности;
– Улучшение транспортного обслуживания населения.
«ЖКХ и комфортная среда»
Дата: 18 марта; время: 09:00-17:00; место: ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета
Темы:
– Грамотный гражданин в ЖКХ;
– Синергия в благоустройстве.
«Культура»
Дата: 18-19 марта; время: 10:00; место: ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал Национальной библиотеки
Темы:
– Вовлечение жителей республики в реализацию программы «Активное долголетие»;
– Патриотизм и личная ответственность каждого;
– Взгляд в будущее (ИИ в культуре);
– Актуальные брендовые и событийные мероприятия территорий;
– Инфраструктура культуры.
«Бизнес и предпринимательство»
– Экономика сельского бизнеса. Устойчивое развитие: 19 марта, 13:00-16:00, ул. Смолина, д. 65, конференц-зал Центра предпринимательства «Мой бизнес»;
– Бизнес городов. Проблемы и перспективы: 24 марта, 13:00-16:00, ул. Смолина, д. 65, конференц-зал Центра предпринимательства «Мой бизнес».
«ТОСы и НКО»
Дата: 24 марта; время: уточняется; место: ул. Пушкина, д. 8, библиотека Бурятской государственной сельскохозяйственной академии
Темы:
– Архитекторы смыслов и пространства;
– Диагностика территории: чей это дом;
– Инструменты архитектора: проектирование и соучастие;
– Практикум: эскиз будущего;
– Защита проектов и ярмарка идей.
«Спорт для всех»
Дата: 25 марта; время: 15:00-18:00; место: ул. Кирова, д. 1, 2 и 4 этажи Центрального стадиона
Темы:
– Вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом;
– Возможности для занятий адаптивной физической культурой, в том числе для участников СВО;
– Развитие национальных видов спорта в Республике Бурятия.
«Молодежь. Вызовы 2030»
Дата: 25 марта; время: уточняется; место: ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета
Темы:
– Демографические особенности региона и поддержка молодых семей в Бурятии;
– Популяризация семейных ценностей и ответственное родительство;
– Патриотизм молодежи: мотивы и ценности.
«Креативные индустрии Бурятии»
Дата: 25-26 марта; время: 10:00-16:00; место: ул. Балтахинова, д. 15, культурно-торговый комплекс «GALAXY», офис 501 – Центр креативных индустрий
Темы:
– Гений и место;
– Идентичность в деле: стратегия локального роста.
«Здоровье для всех»
Дата: 25 марта; время: уточняется; место: проспект Строителей, 2а, синий зал Детской республиканской больницы;
Темы:
– Формирование культуры заботы о здоровье;
– Повышение доступности медицинской помощи населению;
– Подготовка и удержание медицинского персонала.
«Туризм»
Дата: 26 марта; время: 14:00; место: уточняется;
Темы:
– Пять морей и озеро Байкал;
– Южный Байкал, паломническая Бурятия;
– Как заработать в туризме.
«Демография»
Дата: 26 марта; время: уточняется; место: ул. Гагарина, д. 10, конференц-зал Министерства социальной защиты населения;
Темы:
– Хочу ребёнка: вопросы репродуктивного здоровья, меры поддержки семей с детьми и пропаганда семейных ценностей;
– Активное долголетие: меры по снижению смертности, повышение доступности медицинской помощи и популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных категорий;
– Жизнь в Бурятии»: стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение привлекательности региона для квалифицированных кадров.
«АПК Бурятии»
Дата: 27 марта; время: 13:00-17:00; место: ул. Пушкина, д. 8, 2 и 3 этажи Бурятской государственной сельскохозяйственной академии;
Темы:
– Развитие растениеводства в климатических условиях Республики Бурятия: опыт и перспективы;
– Развитие малого агробизнеса в Республике Бурятия;
– Животноводство: диалог о будущем.
«Гражданский форум «Сила Бурятии: действовать вместе!»
– День консультаций: 6 апреля, 13:00-14:00, ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал и фойе Национальной библиотеки;
– Участие лидеров НКО и ТОС в наблюдательном процессе: 7 апреля, 10:00-17:00, ул. Ербанова, д. 4, литературно-музыкальная гостиная Национальной библиотеки;
– Молодёжь в избирательном процессе: 8 апреля, 10:00-17:00, ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета;
– Наставничество в системе НКО: 9 апреля, 14:00-17:30, ул. Ленина, д. 54, зал 301 правительства Бурятии;
– Роль НКО в единстве народов: 10 апреля, 11:00-13:00, ул. Ленина, д. 54, зал 318 правительства Бурятии.
