16.03.2026 в 15:56

Жители Бурятии смогут определить приоритеты дальнейшего развития республики

Для этого надо принять участие в стратегических сессиях
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии с 16 марта по 10 апреля состоится серия стратегических сессий по 17 направлениям экономики республики. В них примут участие представители власти, общества и бизнеса. Итоги стратсессий будут подведены на большом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Его участники 17 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ определят приоритеты дальнейшего развития республики.

– Мы приглашаем жителей республики принять участие в стратегических сессиях, формировании предложений по развитию региона. Свои идеи и инициативы можно направлять на электронную почту Комитета по информационной политике: kip@govrb.ru, – сообщила замруководителя Администрации главы и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Ирина Доржиева напомнила, что форумы в подобном формате, где на одной площадке собирались представители власти, общества и бизнеса, уже проходили в Бурятии в 2020 и 2025 годах. В этом году стратегические сессии по разным темам решено провести в разные дни.

– На форуме 17 апреля с отчётами о деятельности выступят зампреды правительства республики, главы районов, депутат Государственной Думы Вячеслав Дамдинцурунов. По итогам форума 2025 года было собрано 687 идей, из которых более 30 процентов реализовано и более 50 – реализуются, – отметила Ирина Доржиева.

В Улан-Удэ пройдут следующие стратегические сессии:

«Природа и общество»

Дата: 16 марта; время: 13:00-19:00; место: ул. Ключевская, д. 40в, стр. 5, корпус 25 ВСГТУ

Темы:

– Эко-комфорт: баланс между сервисом и природой;

– Поддержка участников СВО путем привлечения к деятельности в лесном фонде;

– Гранты как эффективный способ реализации природоохранных проектов;

– Сохранение биоразнообразия и рациональное использование охотничьих ресурсов.

«Образование и кадровый потенциал»

Дата: 17 марта; время: 10:00-16:00; место: ул. Пушкина, д. 8, БГСХА;

Темы:

– Герои в мирной жизни;

– Трудовое воспитание;

– Экспресс-курс к успеху;

– Кадры решают всё;

– Патриотическое воспитание;

– Растим науку;

– Путь студента. Новые карьерные векторы;

– Конкурентоспособность выпускников будущего;

– Развитие системы СПО. УПК;

– Непрерывное образование;

– Битва за кадры.

«Цифровизация: безопасный город»

– Безопасный город: 17 марта, 09:00-12:00, ул. Ленина, д. 54, зал правительства Бурятии № 301;

– Внедрение государственных сервисов с применением национального мессенджера MAX в Республике Бурятия: 23 марта, 09:00-12:00, ул. Ербанова, д. 4, зал деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки;

– Сервисы ИИ: 31 марта, 09:00-12:00, ул. Ербанова, д. 4, зал деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки.

«Дороги и транспорт»

Дата: 17 марта; Время и место: уточняются

Темы:

– Перспективы развития дорожной деятельности;

– Улучшение транспортного обслуживания населения.

«ЖКХ и комфортная среда»

Дата: 18 марта; время: 09:00-17:00; место: ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета

Темы:

– Грамотный гражданин в ЖКХ;

– Синергия в благоустройстве.

«Культура»

Дата: 18-19 марта; время: 10:00; место: ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал Национальной библиотеки

Темы:

– Вовлечение жителей республики в реализацию программы «Активное долголетие»;

– Патриотизм и личная ответственность каждого;

– Взгляд в будущее (ИИ в культуре);

– Актуальные брендовые и событийные мероприятия территорий;

– Инфраструктура культуры.

«Бизнес и предпринимательство»

– Экономика сельского бизнеса. Устойчивое развитие: 19 марта, 13:00-16:00, ул. Смолина, д. 65, конференц-зал Центра предпринимательства «Мой бизнес»;

– Бизнес городов. Проблемы и перспективы: 24 марта, 13:00-16:00, ул. Смолина, д. 65, конференц-зал Центра предпринимательства «Мой бизнес».

«ТОСы и НКО»

Дата: 24 марта; время: уточняется; место: ул. Пушкина, д. 8, библиотека Бурятской государственной сельскохозяйственной академии

Темы:

– Архитекторы смыслов и пространства;

– Диагностика территории: чей это дом;

– Инструменты архитектора: проектирование и соучастие;

– Практикум: эскиз будущего;

– Защита проектов и ярмарка идей.

«Спорт для всех»

Дата: 25 марта; время: 15:00-18:00; место: ул. Кирова, д. 1, 2 и 4 этажи Центрального стадиона 

Темы:

– Вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом;

– Возможности для занятий адаптивной физической культурой, в том числе для участников СВО;

– Развитие национальных видов спорта в Республике Бурятия.

«Молодежь. Вызовы 2030»

Дата: 25 марта; время: уточняется; место: ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета

Темы:

– Демографические особенности региона и поддержка молодых семей в Бурятии;

– Популяризация семейных ценностей и ответственное родительство;

– Патриотизм молодежи: мотивы и ценности.

«Креативные индустрии Бурятии»

Дата: 25-26 марта; время: 10:00-16:00; место: ул. Балтахинова, д. 15, культурно-торговый комплекс «GALAXY», офис 501 – Центр креативных индустрий

Темы:

– Гений и место;

– Идентичность в деле: стратегия локального роста.

«Здоровье для всех»

Дата: 25 марта; время: уточняется; место: проспект Строителей, 2а, синий зал Детской республиканской больницы;

Темы:

– Формирование культуры заботы о здоровье;

– Повышение доступности медицинской помощи населению;

– Подготовка и удержание медицинского персонала.

«Туризм»

Дата: 26 марта; время: 14:00; место: уточняется;

Темы:

– Пять морей и озеро Байкал;

– Южный Байкал, паломническая Бурятия;

– Как заработать в туризме.

«Демография»

Дата: 26 марта; время: уточняется; место: ул. Гагарина, д. 10, конференц-зал Министерства социальной защиты населения;

Темы:

– Хочу ребёнка: вопросы репродуктивного здоровья, меры поддержки семей с детьми и пропаганда семейных ценностей;

– Активное долголетие: меры по снижению смертности, повышение доступности медицинской помощи и популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных категорий;

– Жизнь в Бурятии»: стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение привлекательности региона для квалифицированных кадров.

«АПК Бурятии»

Дата: 27 марта; время: 13:00-17:00; место: ул. Пушкина, д. 8, 2 и 3 этажи Бурятской государственной сельскохозяйственной академии;

Темы:

– Развитие растениеводства в климатических условиях Республики Бурятия: опыт и перспективы;

– Развитие малого агробизнеса в Республике Бурятия;

– Животноводство: диалог о будущем.

«Гражданский форум «Сила Бурятии: действовать вместе!»

– День консультаций: 6 апреля, 13:00-14:00, ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал и фойе Национальной библиотеки;

– Участие лидеров НКО и ТОС в наблюдательном процессе: 7 апреля, 10:00-17:00, ул. Ербанова, д. 4, литературно-музыкальная гостиная Национальной библиотеки;

– Молодёжь в избирательном процессе: 8 апреля, 10:00-17:00, ул. Ранжурова, д. 8, бальный зал Бурятского госуниверситета;

– Наставничество в системе НКО: 9 апреля, 14:00-17:30, ул. Ленина, д. 54, зал 301 правительства Бурятии;

– Роль НКО в единстве народов: 10 апреля, 11:00-13:00, ул. Ленина, д. 54, зал 318 правительства Бурятии.
