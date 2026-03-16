Общество 16.03.2026 в 16:10

В Бурятии без света остались 34 населенных пункта

Отключение затронуло свыше 13 тысяч человек
Текст: Карина Перова
В Бурятии произошло отключение ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин. Сообщение от оперативного дежурного «Бурятэнерго» в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по РБ поступило в 14:30.

Без электроэнергии остались 34 населенных пункта в Курумканском и Баргузинском районах. Отключение затронуло 13 394 человека.

«Организован просмотр линии протяженностью 48,473 километра. Дана команда на подключение 4-х газотурбинных установок, суммарной мощностью 10 МВт», - отметили ранее в министерстве.

Добавим, накануне жителей республики предупреждали об усилении ветра до 24 м/с.

