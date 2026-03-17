Общество 17.03.2026 в 09:00

Автосписание за онлайн-подписки

Как его избежать
Текст: Номер один
Автосписание за онлайн-подписки

Вопрос: «Правда ли, что теперь онлайн-кинотеатры не смогут автоматически списывать деньги за подписку? А то вечно забудешь отписаться после пробного периода — и деньги уходят». Игорь, г. Кяхта

С 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ, который вносит изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей». Документ кардинально меняет правила игры на рынке цифровых подписок и защищает пользователей от нежелательных автоматических списаний.

Главное новшество: если вы удалили реквизиты банковской карты или электронного кошелька из своего личного кабинета на сайте или в приложении, сервис больше не имеет права списывать деньги. Любое дальнейшее снятие средств без вашего прямого подтверждения запрещено.

Закон также обязывает онлайн-платформы обеспечить простую и понятную возможность отказа от подписки — в том числе в электронной форме, через интерфейс сайта или приложения.

Новые правила касаются всех услуг, которые предоставляются по подписке через интернет: онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, образовательных платформ, мобильных приложений, игровых подписок, облачных хранилищ и маркетплейсов с функцией автопродления.

Если вы захотите посмотреть конкретный фильм или сериал и оформите подписку на месяц, а потом забудете отписаться — деньги больше не уйдут автоматически. Для продления нужно будет ваше прямое согласие.

Главное — не забыть удалить реквизиты карты из личного кабинета, если вы точно решили больше не пользоваться сервисом. Единого портала для проверки всех подписок нет, но проверить данные можно:

- через мобильный банк – в разделе «Регулярные платежи» или «Подписки»;
- в App Store или Google Play — также в разделе «Подписки»;
- по электронной почте — сделайте поиск по словам «оплата», «подписка», «чек»;
- в финансовых приложениях, которые отслеживают повторяющиеся списания.

Если вы используете электронные кошельки или агрегаторы платежей, проверьте их настройки на предмет автоматических платежей.

