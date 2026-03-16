Мошенники начали притворяться сотрудниками мэрии Улан-Удэ

Жителям Улан-Удэ начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками администрации города.

Аферисты пытаются заполучить персональные данные и реквизиты карт под предлогом оформления «выплаты ветеранам», «вручения грамоты».

«Запомните: сотрудники мэрии никогда не запрашивают по телефону личные данные и пароли от карт. Это делают только мошенники. Будьте бдительны и предупредите своих близких», - призвали в комитете социальной и молодежной политики.

Добавим, за 2025 год улан-удэнцы «подарили» мошенникам 366 млн рублей.