Общество 16.03.2026 в 17:13
Мошенники начали притворяться сотрудниками мэрии Улан-Удэ
Аферисты звонят под предлогом оформления «выплаты ветеранам», «вручения грамоты»
Текст: Карина Перова
Жителям Улан-Удэ начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками администрации города.
Аферисты пытаются заполучить персональные данные и реквизиты карт под предлогом оформления «выплаты ветеранам», «вручения грамоты».
«Запомните: сотрудники мэрии никогда не запрашивают по телефону личные данные и пароли от карт. Это делают только мошенники. Будьте бдительны и предупредите своих близких», - призвали в комитете социальной и молодежной политики.
Добавим, за 2025 год улан-удэнцы «подарили» мошенникам 366 млн рублей.
