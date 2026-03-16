Общество 16.03.2026 в 17:13

Мошенники начали притворяться сотрудниками мэрии Улан-Удэ

Аферисты звонят под предлогом оформления «выплаты ветеранам», «вручения грамоты»
Текст: Карина Перова
Жителям Улан-Удэ начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками администрации города.

Аферисты пытаются заполучить персональные данные и реквизиты карт под предлогом оформления «выплаты ветеранам», «вручения грамоты».

«Запомните: сотрудники мэрии никогда не запрашивают по телефону личные данные и пароли от карт. Это делают только мошенники. Будьте бдительны и предупредите своих близких», - призвали в комитете социальной и молодежной политики.

Добавим, за 2025 год улан-удэнцы «подарили» мошенникам 366 млн рублей.

Читайте также
«Было похоже на ОРВИ – оказалось, онкология»
Врачи удалили двухлетней девочке из Новосибирска огромную нефробластому
16.03.2026 в 17:47
В Бурятии без света остались 34 населенных пункта
Отключение затронуло свыше 13 тысяч человек
16.03.2026 в 16:10
Жители Бурятии смогут определить приоритеты дальнейшего развития республики
Для этого надо принять участие в стратегических сессиях
16.03.2026 в 15:56
В аэропорту Улан-Удэ у пассажира отобрали почти 9 кило экзотики
Он привез из Китая подозрительные фрукты
16.03.2026 в 15:01
