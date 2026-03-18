Заставляют уволиться «по собственному желанию»

Вопрос: «Начальник вызвал на разговор и в ультимативной форме предложил написать заявление "по собственному". Грозит, что иначе уволят по статье. Имеет ли он на это право? И что мне делать?» Светлана, Улан-Удэ.

Требование уволиться по собственному желанию под давлением — незаконно. Если вы напишете заявление из-за угроз, это считается вынужденным увольнением, и его можно оспорить.

Не подписывайте бумаги сразу. Попробуйте спокойно поговорить с руководителем: возможно, вопрос решаем — например, корректировкой задач или обучением.

Если разговор не помог, собирайте доказательства давления: аудиозаписи разговоров (суд принимает их даже без согласия собеседника), скриншоты переписок (их лучше заверить у нотариуса), показания коллег. Также подготовьте документы о вашей эффективности: грамоты, отчёты, благодарности — они помогут опровергнуть претензии к работе.

С жалобой можно обратиться в Роструд (через сайт Онлайнинспекция.рф), прокуратуру или суд.

Даже если вы уже уволились под давлением, суд может признать это незаконным. Тогда вас восстановят, выплатят средний заработок за время вынужденного прогула и, возможно, компенсацию морального вреда.