19.03.2026

Асфальт во дворе «растаял» вместе со снегом

Кто должен его ремонтировать?
A- A+
Текст: Номер один
Вопрос: «Кто должен ремонтировать асфальт во дворе? И куда обратиться по этому поводу?», Сергей, Улан-Удэ

Кто вообще должен латать дыры во дворе?
Всё зависит от того, на чьей земле стоит дом. Узнать, кому принадлежит земля, можно самостоятельно на Публичной кадастровой карте (ПКК).

Если участок под домом и вокруг него оформлен в общую долевую собственность жильцов, за дороги отвечает управляющая компания (УК). Вы платите ей за это по строке «содержание и текущий ремонт».

Если земля не размежевана и остаётся муниципальной, ответственность несёт администрация района (или города).

Как заставить чинить дорогу: пошаговая инструкция

Шаг 1. Объединяйтесь и фиксируйте
Одного заявления мало. Нужно собрать подписи не менее половины жильцов дома. В заявлении обязательно укажите:
— точное место ям (где именно во дворе),
— примерную площадь разрушений,
— как давно это длится.
Обязательно сделайте фотографии с геолокацией (можно включить на телефоне).

Шаг 2. Подавайте заявление правильно
Несите документ туда, кто отвечает:
— в УК (если земля ваша),
— в администрацию района (если земля муниципальная).
На вашем экземпляре обязательно поставьте отметку о приёме: дату, подпись, должность и расшифровку принявшего. Это ваше доказательство.

Шаг 3. Если воз и ныне там — жалуйтесь дальше

Ваше обращение проигнорировали или ответили отказом? Идём выше.

Если бездействует УК — пишите жалобу в Госжилинспекцию (ГЖИ). Сделать это можно через приложение «Госуслуги.ДОМ» или портал ГИС ЖКХ. Обязательно приложите копию заявления с отметкой о приёме и фото ям.

Если проблема на муниципальной земле — обращайтесь в прокуратуру.

Жалобу обязаны рассмотреть в течение 30 дней и дать официальный ответ.

В какие сроки УК обязана ремонтировать дороги — обычно прописано в договоре управления или региональных нормативах. Если они нарушены, это ещё один аргумент.

Не терпите ямы — чинить дороги во дворе ваше законное право.

Фото: Номер один

Теги
справбюро

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru