20.03.2026 в 09:00

Какие прививки нужно повторять каждые 10 лет?

Что важно пройти перед вакцинацией
Текст: Номер один
Какие прививки нужно повторять каждые 10 лет?

«Какие прививки по национальному календарю нужно проставлять взрослому человеку каждые 10 лет жизни?» Наталья, Селенгинск.

С 18 лет каждые 10 лет необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка. В России используют комбинированную вакцину АДС-М или раздельные АД и АС.

Если не прививались раньше — сначала делают две прививки с интервалом не менее 30 дней, через 6–9 месяцев — ревакцинацию. Далее также каждые 10 лет.

Не знаете свой статус? Можно сдать анализ крови на антитела.

Куда идти? К терапевту в поликлинику по месту жительства. После осмотра врач выдаст направление. Вакцинация по Нацкалендарю бесплатная.

Важно: перед прививкой обязателен осмотр врача. При ОРВИ и других острых заболеваниях вакцинацию откладывают до выздоровления. При наличии противопоказаний врач подберёт подходящий вариант.

Все новости

На севере Бурятии загорелся торговый центр площадью 6 тысяч «квадратов»
20.03.2026 в 09:22
Какие прививки нужно повторять каждые 10 лет?
20.03.2026 в 09:00
Зурхай на пятницу, 20 марта
20.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 марта 2026 года
20.03.2026 в 06:02
В Улан-Удэ массово вымирают «магазины у дома»
20.03.2026 в 06:00
Жители Бурятии могут стать волонтёрами голосования за благоустройство общественных пространств
19.03.2026 в 20:34
Воду компании из Бурятии признали лучшей в России
19.03.2026 в 17:52
В Бурятии благотворитель жертвовал по 3 тысячи в месяц для одинокого пенсионера
19.03.2026 в 17:44
В районе Бурятии праздник с песнями закончился уголовным делом
19.03.2026 в 17:26
Предприниматели из районов Бурятии предложили свои идеи по развитию бизнеса
19.03.2026 в 16:57
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Зурхай на пятницу, 20 марта
2-й лунный день
20.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 марта 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
20.03.2026 в 06:02
Жители Бурятии могут стать волонтёрами голосования за благоустройство общественных пространств
19.03.2026 в 20:34
В Бурятии благотворитель жертвовал по 3 тысячи в месяц для одинокого пенсионера
Пожилой мужчина остался без вещей и половины дома из-за пожара
19.03.2026 в 17:44
