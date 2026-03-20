Какие прививки нужно повторять каждые 10 лет?

«Какие прививки по национальному календарю нужно проставлять взрослому человеку каждые 10 лет жизни?» Наталья, Селенгинск.

С 18 лет каждые 10 лет необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка. В России используют комбинированную вакцину АДС-М или раздельные АД и АС.

Если не прививались раньше — сначала делают две прививки с интервалом не менее 30 дней, через 6–9 месяцев — ревакцинацию. Далее также каждые 10 лет.

Не знаете свой статус? Можно сдать анализ крови на антитела.

Куда идти? К терапевту в поликлинику по месту жительства. После осмотра врач выдаст направление. Вакцинация по Нацкалендарю бесплатная.

Важно: перед прививкой обязателен осмотр врача. При ОРВИ и других острых заболеваниях вакцинацию откладывают до выздоровления. При наличии противопоказаний врач подберёт подходящий вариант.

