Общество 16.03.2026 в 17:47
«Было похоже на ОРВИ – оказалось, онкология»
Врачи удалили двухлетней девочке из Новосибирска огромную нефробластому
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирской области Виктория родила дочку Альбину в 2019 году: девочка росла здоровой, родители приводили ее на все плановые осмотры к врачам. Беда случилась после того, как Альбина в два года перенесла ковид — после болезни у нее стали отекать глаза.
- В феврале 2022 года дочка заболела. Это было похоже на ОРВИ, но без насморка и кашля, только температура «скакала» от 36 до 38,5 градусов. Температура держалась неделю, но участковая педиатр успокаивала: «Не волнуйтесь, все в порядке». Я не могла успокоиться, казалось — это не ОРВИ, что-то серьезное. В итоге анализы показали сниженный гемоглобин, и мы пошли в частную клинику. Врач-педиатр предположила острое воспаление, методом пальпации нащупала у Альбины в левом боку большую шишку, которую визуально никак не было видно. Я повела ребенка на УЗИ почек, обследование выявило опухоль, - рассказала КП-Новосибирск 37-летняя Виктория.
Повторные анализы были еще хуже, 14 марта девочку с мамой госпитализировали в детскую больницу скорой помощи. Маленькому ребенку поставили внутривенные катетеры и капельницы, провели КТ, взяли множество анализов. Через три дня врачи поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль.
- Я была в ужасе, не могла даже принять эту мысль, спрашивала себя: «Почему это происходит с моей дочкой?». 21 марта нас перевели в отделение детской онкологии и гематологии областной больницы, Альбина постоянно была на капельнице, как и другие дети. С помощью врачей и мам других детей я нашла поддержку и силы бороться, не позволяла себе падать духом. Через две недели нам уточнили диагноз — «нефробластома левой почки». Опухоль была размером около 6 см х 4 см, почти на всю почку. Дочке нужна была срочная операция, но перед этим нужно было пройти четыре блока химиотерапии, - рассказала Виктория.
В мае мама с Альбиной вылетели в Москву в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, благотворительный фонд «Защити Жизнь» помог им с покупкой авиабилетов. Коллеги Виктории тоже откликнулись и поддержали семью, а родной дедушка вылетел в столицу и снял жилье возле больницы, каждый день приносил внучке игрушки и лакомства.
- Я постоянно молилась за здоровье дочки: перед операцией надела ей на ножку иконку, а сама пошла в храм. Альбину прооперировал Николай Меркулов – один из лучших хирургов в этой области. Операция длилась полтора часа – они были самыми страшными в жизни, но все прошло успешно, - рассказала Виктория.
Сибирячка надеялась, что скоро их выпишут, но все пошло не по плану. Опухоль удалили, но гистология показала, что нефробластома была высокозлокачественной. Чтобы справиться с онкологией девочке назначили 12 курсов высокодозной химиотерапии и 14 сеансов лучевой терапии — каждый день и под обязательным наркозом.
- После каждого сеанса у моей двухлетней дочки поднималась температура, кожа как будто горела. Врачи вынуждены были ставить сильные обезболивающие, дочку спасали прогулки в больничном дворике - отвлекали от боли. Сперва нам давали разные прогнозы, но лечащий врач сказала: «Настрой на победу — это 99% успеха в этой схватке».
Альбина стойко переносила боль и радовала маму, начиная плясать после капельниц. В Москве девочка прошла три курса послеоперациионой химиотерапии, осенью маму с девочкой выписали обратно в Новосибирскую областную больницу. Там предстояло пройти еще 9 курсов высокодозной «химии». Фонд «Самое светлое, самое родное» помог маме закупить необходимые препараты, которыми ребенка лечили в Москве.
- Ровно год длилась наша борьба, и 14 марта 2023 года нас выписали домой с долгожданным словом «ремиссия». Было выплакано море слез, казалось — мы вместе прожили еще одну жизнь. Нам очень повезло, что опухоль не успела дать метастазы, и без этого дочка чудом перенесла это тяжелейшее лечение! Аля соблюдает специальную диету, мы наблюдаемся у нефролога, каждые полгода проходим обследования. Прошло три года, и последствия болезни нас уже не беспокоят, дочка ходит на танцы и готовится к школе, - рассказала мама девочки Виктория. - Огромное спасибо всем, кто помогал нам – новосибирским врачам Владимиру Татаринцеву и Веронике Кутеповой, московским хирургам, родным и коллегам, благотворителям. Моим родным — бабушке, сестре Елене и племянникам. И конечно, моему папе – почти каждый день он был рядом! Всем, кто сейчас проходит путь к выздоровлению, мы хотим сказать: верьте в своего ребенка, в себя, в силы врачей! Верьте в победу и никогда не сдавайтесь!
