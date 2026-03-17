Общество 17.03.2026 в 10:15

В Бурятии продавали саженцы яблонь и груш с нарушениями

Россельхознадзор проверил сайты магазинов «Агроном 03» и «Тохойские саженцы»
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при реализации саженцев на сайтах магазинов «Агроном 03» и «Тохойские саженцы». Проверки проходили с 10 по 17 марта.

Специалисты выяснили, что в продаже находились сорта, не включенные в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Интернет-магазины реализуют яблони «Вэм розовый», «Бурятская урожайная», «Баялиг», «Сибирское золото», «Ермолаева-23», «Гислоп», «Брат чудного», «Любава», «Неволинское», «Боровинка», «Мельба», «Вега», «Красноярский снегирек»; груши «Пингвин», «Большая», «Апрелька», «Золушка» «Лимонадная», «Первая ласточка».

«Нахождение сорта в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, гарантирует то, что он прошёл государственные испытания и допущен для производства, реализации и использования в соответствующем регионе (световой зоне)», - пояснили в надзорном ведомстве.

Двум индивидуальным предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

