Улан-удэнцы столкнулись с многократными списаниями платы за один проезд в трамвае

В Улан-Удэ пассажирам трамвая приходили сообщения о нескольких списаниях за одну поездку. Сбой произошел 12-13 марта со стороны предпроцессинга (ООО Рунет Бизнес Системы), сообщили в МУП «Управление трамвая» со ссылкой на Оператора транспортных сервисов.

На предприятии заверили, что на данный момент сбой устранен, а излишне списанные деньги людям вернут в течение трех календарных дней.

«Все списания с банковских карт за проезд в общественном транспорте можно посмотреть в личном кабинете пассажира на сайте Сбербилет», - напомнили специалисты.

По всем вопросам оплаты проезда в общественном транспорте безналичным способом можно обратиться в ОТС по номеру 777-000 или написать в Telegram по номеру 89085977700.