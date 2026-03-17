Дети в Бурятии помогают мошенникам обирать родителей

В Бурятии продолжаются случаи мошенничества, в которых преступники используют доверие детей. Они предлагают игровую валюту по «выгодной цене» или призы, а после убеждают ребёнка зайти в банковское приложение мамы или папы, передать реквизиты карт или отсканировать QR-код. В результате у последних – опустошённые счета и потерянные средства.

- Жительница Октябрьского района обратилась в полицию после того, как её 9-летний сын, увлечённый популярной игрой, перешёл по ссылке на «бесплатный приз». Мошенник в чате убедил мальчика открыть банковское приложение матери, сфотографировать данные карт и отправить их. В результате счёт опустел на 50 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

В полицию Селенгинского района поступило заявление 37-летней местной жительницы о том, что у неё похитили 310 000 рублей. Ее 7-летняя дочь играла на телефоне матери и переписывалась в мессенджере с блогером, на которого была подписана. Он предложил ей отправить ему скриншоты банковских приложений матери, после чего произошло списание денег.

- В Джидинском районе 16-летний внук жительницы села Петропавловка смотрел видеоролики на её телефоне и переписывался с мошенниками в мессенджере. В ходе переписки он сообщил им номер бабушки и продиктовал пришедший смс-код. В результате бабушка обнаружила не только списание денег, но и оформившийся на неё микрозайм, - добавили в МВД.

В полиции советуют объяснить ребёнку, что никто не имеет права просить данные карт, коды из SMS или доступ к вашему телефону.

- Научите детей говорить «нет» незнакомцам в сети. Это защитит не только их, но и ваши деньги. Проверьте настройки детских устройств, ограничьте покупки в приложениях и чаще говорите с детьми о безопасности в интернете. Потратьте 10 минут сегодня - сбережёте тысячи завтра, - предупредили правоохранители.

Фото: freepik