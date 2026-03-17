В Улан-Удэ свыше 70 компаний покажут новейшие строительные разработки

С 14 по 16 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоится масштабная межрегиональная выставка «Стройиндустрия – 2026». Свои новейшие строительные разработки и оборудование, инновации в сфере ЖКХ, энергосбережения, деревообрабатывающей промышленности, спецтехнику представят более 70 компаний из Бурятии, Красноярского края, Новосибирской, Иркутской областей и Забайкальского края.

По словам министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Тимура Цыренжапова, в этом году «Стройиндустрия» пройдет уже в 19-й раз.

«Выставка – это площадка, которая собирает вокруг себя все виды маркетинга, это мощный инструмент для продвижения товаров и услуг для выхода на рынок. Те компании, которые принимают в ней участие, набирают себе заявки на год вперед, то есть в начале сезона. Это мощный толчок для работы и развития», - добавила заместитель директора ООО «Байкал Экспо» Анастасия Думнова.

