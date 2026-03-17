17.03.2026 в 10:57

В Улан-Удэ свыше 70 компаний покажут новейшие строительные разработки

Выставка состоится в ФСК
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ свыше 70 компаний покажут новейшие строительные разработки
Фото: минстрой Бурятии

С 14 по 16 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоится масштабная межрегиональная выставка «Стройиндустрия – 2026». Свои новейшие строительные разработки и оборудование, инновации в сфере ЖКХ, энергосбережения, деревообрабатывающей промышленности, спецтехнику представят более 70 компаний из Бурятии, Красноярского края, Новосибирской, Иркутской областей и Забайкальского края.

По словам министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Тимура Цыренжапова, в этом году «Стройиндустрия» пройдет уже в 19-й раз.

«Выставка – это площадка, которая собирает вокруг себя все виды маркетинга, это мощный инструмент для продвижения товаров и услуг для выхода на рынок. Те компании, которые принимают в ней участие, набирают себе заявки на год вперед, то есть в начале сезона. Это мощный толчок для работы и развития», - добавила заместитель директора ООО «Байкал Экспо» Анастасия Думнова.

В Улан-Удэ свыше 70 компаний покажут новейшие строительные разработки
17.03.2026 в 10:57
Улан-удэнцы столкнулись с многократными списаниями платы за один проезд в трамвае
17.03.2026 в 10:32
Дети в Бурятии помогают мошенникам обирать родителей
17.03.2026 в 10:32
В Бурятии продавали саженцы яблонь и груш с нарушениями
17.03.2026 в 10:15
Улан-Удэ принял кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА
17.03.2026 в 09:52
В Улан-Удэ водитель без прав отправил в больницу 10 человек
17.03.2026 в 09:22
Администрацию главы Бурятии покинул старожил времен Наговицына
17.03.2026 в 09:18
Автосписание за онлайн-подписки
17.03.2026 в 09:00
Зурхай на вторник, 17 марта
17.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 17 марта 2026 года
17.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Улан-удэнцы столкнулись с многократными списаниями платы за один проезд в трамвае
Это случилось из-за сбоя
17.03.2026 в 10:32
Дети в Бурятии помогают мошенникам обирать родителей
Преступники обрабатывают малышей через телефонные игры
17.03.2026 в 10:32
В Бурятии продавали саженцы яблонь и груш с нарушениями
Россельхознадзор проверил сайты магазинов «Агроном 03» и «Тохойские саженцы»
17.03.2026 в 10:15
Автосписание за онлайн-подписки
Как его избежать
17.03.2026 в 09:00
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
