Жителей Баунтовского района Бурятии смутил оранжевый дым

Жителей поселка Маловский Баунтовского района Бурятии смутил оранжевый дым. «Чем травят людей? Хотелось бы объяснений», - написали люди в ТГ-канале «Баунт-инфо.24/7».

В ООО Прииск Ципиканский пояснили, что так происходит во время взрывных работ. Они проходят в породах с большим содержанием глины, также в состав взрывчатого вещества входит дизельное топливо. В результате после взрыва присутствует эффект «лисьего хвоста» (пары дизтоплива + пыль от глины).

«Это явление является нормой. После каждого массового взрыва осуществляется замер воздуха рабочей зоны с помощью газоанализатора (прошедшего поверку в специализированной организации), воздух рабочей зоны находится в пределах предельно допустимой концентрации», - прокомментировали в компании.