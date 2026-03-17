Общество 17.03.2026 в 11:21

Жителей Баунтовского района Бурятии смутил оранжевый дым

Людям заявили, что это явление является нормой
Текст: Карина Перова
Жителей поселка Маловский Баунтовского района Бурятии смутил оранжевый дым. «Чем травят людей? Хотелось бы объяснений», - написали люди в ТГ-канале «Баунт-инфо.24/7».

В ООО Прииск Ципиканский пояснили, что так происходит во время взрывных работ. Они проходят в породах с большим содержанием глины, также в состав взрывчатого вещества входит дизельное топливо. В результате после взрыва присутствует эффект «лисьего хвоста» (пары дизтоплива + пыль от глины).

«Это явление является нормой. После каждого массового взрыва осуществляется замер воздуха рабочей зоны с помощью газоанализатора (прошедшего поверку в специализированной организации), воздух рабочей зоны находится в пределах предельно допустимой концентрации», - прокомментировали в компании.

 

