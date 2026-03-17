В Улан-Удэ чиновнику внесли представление за отказ погорельцам в матпомощи

В Улан-Удэ прокуратура внесла представление руководителю администрации Железнодорожного района за отказ погорельцам в предоставлении единовременной материальной помощи.

В ноябре 2025 года женщина направила заявление о назначении помощи своим несовершеннолетним детям – семья лишилась жилья из-за пожара. Однако комиссия отказала горожанке.

Заявительница обратилась на личный прием прокурора района. Проведенная проверка установила неправомерность отказа, поскольку уничтоженный огнем дом являлся единственным местом проживания детей.

«Прокуратура района внесла представление руководителю администрации Железнодорожного района. После вмешательства надзорного ведомства несовершеннолетним выплачена материальная помощь», - отметили в надзорном ведомстве.