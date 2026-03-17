В Бурятии пенсионерка продала чужих коров, чтобы спасти от голода своих

В полицию Селенгинского района с заявлением о краже коровы и теленка обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства Гусиноозерска, оценив ущерб в 130 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемую – ранее не судимую 60-летнюю жительницу села Цайдам.

- По словам женщины, к ее стаду прибились чужие корова и теленок. Ввиду отсутствия денег на закупку корма для скота, она продала заблудших рогатых в одно из крестьянско-фермерских хозяйства в Джидинском районе. Вырученные при продаже 90 тысяч рублей она потратила на покупку корма для оставшегося поголовья, - рассказали в полиции республики.

Следователем возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

