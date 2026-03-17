В Улан-Удэ котельная в Загорске за год выбрасывает в воздух 1,3 тыс. веществ

В Улан-Удэ Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура и органы контроля проверили котельную в микрорайоне Загорск. Выяснилось, что там имеется 19 источников, которые в год выбрасывают в воздух более 1, 3 тыс. тонн загрязняющих веществ.

На котельной используется 8 газоочистных установок, однако этого недостаточно. В феврале этого года зафиксировали превышение гигиенических нормативов по показателю «пыль неорганическая», содержащую от 70% до 20% диоксида кремния. Газоходы котлоагрегатов котельной не оборудованы штуцерами, что не позволяет осуществлять производственный контроль.

«Также ресурсоснабжающая организация (ТКГ-14) допускала размещение открытым способом отходов черных и цветных металлов на земельных участках в отсутствие специально оборудованных площадок, и длительное непринятие мер к установлению санитарно-защитной зоны котельной», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор внес руководителю организации представление. Также в отношении юрлица возбудили административные дела за нарушение правил охраны атмосферного воздуха; несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий или объектов; несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также предостережение в целях недопущения нарушения законов при реализации мероприятий Федерального проекта «Чистый воздух» объявили министру природных ресурсов и экологии Бурятии.

В рамках реализации программы «Чистый воздух» с 2026 по 2028 годы запланирована реконструкция системы очистки дымовых газов котельной в Загорске с сухой на мокрую. Разработка проектной и рабочей документации планируется в период 2026-2027 гг., реконструкция системы – 2027-2028 гг. Администрация города в настоящее время проводит закупочные процедуры по выбору подрядной организации.