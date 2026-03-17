В Улан-Удэ офтальмохирурги сохранили зрение 101-летнему пациенту

В Улан-Удэ офтальмохирурги РКБ имени Семашко недавно прооперировали пациента солидного возраста, почти совпадающим с возрастом самой больницы. В отделение микрохирургии глаза поступил 101-летний мужчина с катарактой.

Этот диагноз осложнял и так довольно непростую жизнь – уже многие годы пенсионер находится на гемодиализе.

Врачи под руководством опытного офтальмохирурга Чингиса Цыдендамбаева выбрали индивидуальный протокол вмешательства, учитывающий все особенности организма пациента. Благодаря слаженной работе и профессионализму медиков операция прошла успешно.

«Мы рады, что нам удалось сохранить зрение для почтенного пациента, ведь дальнейшее развитие катаракты могло привести к полной потере зрения и существенно снизить качество его жизни», - прокомментировали в больнице.