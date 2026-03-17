Общество 17.03.2026 в 19:00

До Бурятии из Новосибирска пастереллез не дошел

В Иркутской области очагов зоонозного заболевания пока не обнаружено
Текст: Иван Иванов
В то время как в в Новосибирской области, принимаются экстренные меры по уничтожению скота из-за вспышки опасного заболевания — пастереллеза, в Иркутской области, через которую идут каналы поставок мяса в Бурятию, ситуация остается под контролем. Об этом сообщает пресс-служба областного ветеринарного ведомства. 

«В связи со сложной ситуацией в этом году, сложившейся в некоторых регионах с пастереллезом, мы проводим вакцинацию восприимчивых животных против этого заболевания. В целом же ситуация в Иркутской области спокойная. Противоэпизоотические мероприятия будут проводиться в течение всего года согласно графикам», — заявил и. о. руководителя службы ветеринарии иркутской области Иван Лобыцин.

На данный момент угроза распространения пастереллеза в Иркутской области миновала, однако служба ветеринарии продолжает активную работу по профилактике и предупреждению возможных вспышек заболевания.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных. Для человека оно считается малоопасным, люди заражаются редко. Заболевание передается через прямой контакт с инфицированными особями, их фекалиями и слюной.

Всего в Новосибирской области выявлено 42 очага инфекции в пяти районах региона, был проведен массовый забой животных. Несмотря на то что очаги болезни в начале марта локализовали, следственное управление Следственного комитета по региону заинтересовалось произошедшим. Была инициирована проверка регионального Минсельхоза по статье о халатности, сообщает  газета «Известия». 

Между тем заболевание уже распространилось в девяти регионах страны. Ограничения по пастереллезу действуют в 11 регионах страны, в том числе в Бурятии и Забайкальском крае.

Фото: Номер один

