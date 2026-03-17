Общество 17.03.2026 в 18:00

В Иркутской области осудили женщину по халатности которой двое её детей сгорели в пожаре

Мать детей осудили на два года колонии— поселения
Текст: Иван Иванов
Следственным отделом по Братскому району СК России по Иркутской области собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора по женщине, из-за халатности которой погибли дети. 33-летняя местная жительница была признана виновной в преступлениях, предусмотренных статьями 109 части 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и 118 части 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России по Иркутской области, произошёл 26 ноября 2025 года в посёлке Тарма на улице Дружбы. В результате пожара погибло двое детей, которым было всего 4 и 7 лет, их младший брат был госпитализирован с острым отравлением угарным газом. Следователи выяснили, что мать уложила детей спать и ушла из дома, оставив их одних. Возгорание произошло ночью от печного отопления. В попытке выбраться из горящего дома дети не смогли открыть дверь — она была заперта на замок.

По решению суда, подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Этот трагический случай ещё раз напоминает о необходимости большей ответственности за безопасность своих детей и важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Фото: loon.site

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
