В Иркутской области осудили женщину по халатности которой двое её детей сгорели в пожаре

Следственным отделом по Братскому району СК России по Иркутской области собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора по женщине, из-за халатности которой погибли дети. 33-летняя местная жительница была признана виновной в преступлениях, предусмотренных статьями 109 части 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и 118 части 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России по Иркутской области, произошёл 26 ноября 2025 года в посёлке Тарма на улице Дружбы. В результате пожара погибло двое детей, которым было всего 4 и 7 лет, их младший брат был госпитализирован с острым отравлением угарным газом. Следователи выяснили, что мать уложила детей спать и ушла из дома, оставив их одних. Возгорание произошло ночью от печного отопления. В попытке выбраться из горящего дома дети не смогли открыть дверь — она была заперта на замок.По решению суда, подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Этот трагический случай ещё раз напоминает о необходимости большей ответственности за безопасность своих детей и важности соблюдения правил пожарной безопасности.Фото: loon.site