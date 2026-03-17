17.03.2026

В Монголии запустили крупнейшую станцию по очистке сточных вод

Экология Бурятия выиграет от более чистых стоков в Селенгу
Текст: Иван Иванов
Церемония открытия первой в Монголии крупной станции по переработке сточных вод состоялась 16 марта. Станция построена рядом с новой Центральной очистной станцией в рамках второго Компакт соглашения между Правительством Монголии и американской корпорацией "Вызовы тысячелетия" (Millennium Challenge Corporation).

Как сообщает портал «Монцамэ», это один из трех ключевых проектов Водного соглашения – инициативы по переработке сточных вод, и он стал важной вехой в развитии водной инфраструктуры страны. В ходе церемонии президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул: "Сегодня мы собрались, чтобы стать свидетелями исторического события - открытия первого в стране крупномасштабного завода по переработке сточных вод, одного из двух важнейших проектов Водного соглашения, являющегося символом монголо-американского стратегического партнерства. С введением в эксплуатацию этого предприятия Монголия достигла одной из целей своей водной политики, отраженной в Концепции национальной безопасности и долгосрочной программе развития. Это первый опыт использования переработанной воды в энергетическом секторе и важный шаг к тому, чтобы другие отрасли промышленности могли повторно использовать сточные воды, сохраняя водные ресурсы страны и передавая их будущим поколениям".

Майкл ДеЗомбре, помощник Государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отметил, что проект стоимостью 462 миллиона долларов впервые в масштабах страны позволит Монголии повторно использовать воду для промышленных целей.
Он заявил: "Это выходит за рамки простого перераспределения ресурсов – это возможность обеспечить Улаанбаатару надежный источник чистой воды, создавая условия для инвестиций и развития сотрудничества как внутри страны, так и с зарубежными партнерами". В рамках реализации программы, подписанной 27 июля 2018 года, поддержанной грантом правительства США в размере 350 миллионов долларов и инвестициями Монголии в размере 111,7 миллионов долларов, удалось завершить проект без задержек и дополнительных затрат. Программа нацелена на увеличения объема водоснабжения Улаанбаатара до 50 миллионов кубометров в год, обеспечивая более 2,4 миллиона жителей столицы устойчивым доступом к чистой воде на ближайшие 30 лет.

В рамках проекта построена первая в стране крупная установка по переработке сточных вод, включающая 12-километровый водопровод, резервуар, насосную станцию и сопутствующую инфраструктуру. Она будет перерабатывать 50 тысяч кубометров воды ежедневно, что составляет до 18 миллионов кубометров в год, и поставлять ее на теплоэлектростанции ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 для технических нужд. Особенность проекта в том, что он был реализован на средства Правительства Монголии и при участии монгольских инженеров с поддержкой американских специалистов.

На церемонии присутствовали высокопоставленные представители двух стран, в том числе министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, министр финансов и председатель совета директоров "Вызовы тысячелетия" Болдын Жавхлан, мэр Улаанбаатара Хишгээгийн Нямбаатар, а также представители иностранных и монгольских партнеров. Реализация проекта создаст новые возможности для использования переработанной воды в крупнейшем потребителе – энергетическом секторе, что поможет более эффективно управлять ограниченными водными ресурсами и подготовиться к будущим вызовам, связанным с урбанизацией и ростом населения. Кроме того, переработка сточных вод откроет новые перспективы для водоснабжения страны и поможет сохранить подземные водные ресурсы для будущих поколений, а также окажет положительное влияние на экологию реки Туул.

Поскольку эта река впадает в Селенгу, то для жителей Бурятии новая станция в Монголии позитивный знак. Вода в Селенге явно станет чище.

