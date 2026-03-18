Зурхай на среду, 18 марта

29-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Великий день, когда спускаются божества из мира Нирманарати наблюдать за сотворенными благими и неблагими деяниями (или действиями/поступками) людей.

Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собак; проводить ритуал «Даллага» для приумножения лошадей.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; приводить невестку в дом, продавать скот, совершать меновую торговлю, готовить пищу, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами, производить куплю и продажу, проводить поминки и совершать подношения для умершего.

Стрижка волос: к покиданию духа из тела.

Дорога: Неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия в сторону запада, другие направления считаются благоприятными.

Фото: Номер один
