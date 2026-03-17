17.03.2026 в 16:10

В Улан-Удэ ожидают почти тысячу костоломов

Турнир по разбиванию хребтовой кости пройдет в ФСК
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ ожидают почти тысячу костоломов
В Улан-Удэ в рамках IX этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга – 2026» (6+) с 20 по 22 марта пройдут международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» (Сээр хухалха) (6+). Турнир состоится в Физкультурно-спортивном комплексе.

В состязаниях примут участие около тысячи костоломов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Республик Тыва и Калмыкия, а также из Монголии и Китая.

Соревнования будут проводиться в различных возрастных категориях, что позволяет принять участие как юным спортсменам, так и маститым ветеранам.

Возрастные группы (мужчины): 6-9, 10-12, 13-15, 16-19, 20-25, 26-31, 32-37, 38-43, 44-49, 50-59, 60 лет и старше. Среди женщин выявят сильнейших в личном первенстве в двух категориях: от 14 до 30 лет и от 31 года и старше.

В рамках фестиваля также пройдут соревнования по другим бурятским национальным играм: «Шагай наадан» (игры в кости); «Талаан Тобшо наадан»; «Тэбэг»; «Баргай наадан».

Возрастное ограничение 6+

