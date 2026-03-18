Спорт без регистрации и СМС

18.03.2026

Текст: Номер один
Улан-Удэ оказался на пороге будущего, но тут же испуганно от него отскочил. Ибо дороговато. Перешагнуть грань киберпанка пыталась Дирекция спортивных сооружений Улан-Удэ, которая объявила тендер на создание сайта за 2,2 млн рублей. Что могло бы появиться за эти деньги в итоге и как это изменило бы городской спорт - мы, скорее всего, уже не узнаем. А жаль. 

Дирекция объявила торги о создании сайта за солидное для небольшой республики вознаграждение. Но техзадание оказалось слишком трудным для понимания простыми сайтоделами. То ли в Дирекции сами не поняли, чего хотят, то ли задание оказалось за рамками сегодняшних технологий и мышления, шагая далеко вперед - в мир летающих машин и колонизации планет.

Что хотели сделать в Дирекции? Может быть, жители Улан-Удэ могли бы заниматься спортом не выходя из дома? Надеваешь специальный шлем - и бегаешь по центральному стадиону. Чувствуешь, как свежий весенний ветерок колышет твои волосы, вдыхаешь знакомый запах смога… А для экстремалов можно подключить функцию «стая собак», которая добавляет мотивации к бегу.

Или, может быть, задумка была в том, чтобы вообще вывести весь спорт и физкультуру в онлайн-формат? Представляете, какая экономия. Не нужны спортивные площадки, не надо тратиться на зарплаты для дворовых инструкторов…

Но, видимо, потенциальные подрядчики замыслы Дирекции угадать не смогли. Они завалили ее вопросами о том, что же, собственно, от них требуется, а потом торги и вовсе отменили.

Фото: Номер один

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
