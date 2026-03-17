Вадим Бредний: «Регулировать баклана надо жестко»

Бурятия и другие заинтересованные регионы настойчиво продвигают в федеральных органах власти законодательные изменения, которые позволят усилить борьбу с многочисленной популяцией бакланов. Большой баклан – перелетная птица. Он прилетает в Бурятию и другие регионы России весной. Здесь он выводит птенцов, а когда наступают холода, улетает в теплые южные края. В апреле-мае бакланьи стаи должны вновь заполонить республику.

Разрешить широкую охоту на баклана

В свое время этот вид пернатых находился в Красной книге и охранялся государством. Но потом его оттуда исключили. Несколько лет назад в Бурятии была предпринята первая попытка по регулированию численности бакланов – сотрудники Бурприроднадзора добыли около трех тысяч экземпляров. Правда, большого влияния на общую картину это не оказало. В парламенте Бурятии постоянно следят за положением, ведь оно вызывает жалобы. Особенно со стороны жителей районов, находящихся на побережье Байкала и рыбоводов.

Как отметил Иннокентий Вахрамеев, председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии, «круглый стол» был организован по многочисленным просьбам граждан. В зале собрались депутаты, представители правительства республики, охотничьего сообщества, профильных научных организаций, АБТУРа и др.

Баклан покидает Бурятию только когда начинается похолодание. Погода республики позволяет ему быть здесь во время осеннего нереста омуля. Огромное число бакланов, атакующих косяки нерестового омуля, которые выходят из Байкала и поднимаются вверх по рекам на нерест, поражает всех, кто видит это впервые. Охота на омуля – один из способов накопить баклану силы перед дальним перелетом.

Как пояснили в ходе «круглого стола» собравшимся, в федеральном законе «Об охоте» добыча баклана относится к промыслу коренных малочисленных народов. «В Бурятии тоже есть коренные малочисленные народы, но они живут локально. Наша задача – разрешить промысел баклана в рамках любительской (спортивной) охоты. Это позволит регулировать численность», - отметил Иннокентий Вахрамеев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подготовил письмо в адрес республиканского парламента с предложением о законодательной инициативе по внесению изменений в федеральные законы – для направления в Гос. Думу. Материалы также направлены сенаторам от Бурятии Александру Варфоломееву и Альбине Кирилловой, а также госдумовцу Вячеславу Дамдинцурунову.

Александр Варфоломеев направил в феврале т. г. письма в правовое управление аппарата Совета Федерации и минприроды РФ для предоставления официальных позиций ведомств по этой законодательной инициативе.

Если федеральный законодатель, в итоге, внесет нужные изменения, то регионы получат право самостоятельно вводить любительскую (спортивную) охоту на баклана. Совет по охоте и охотничьему хозяйству при Бурприроднадзоре положительно отнесся к введению любительской и спортивной охоты на баклана.

Еще один путь – разорение гнезд. Тут идет речь о федеральных «Правилах охоты». Инициатива о корректировке данного документа также находится в работе. Предлагается, чтобы срок охоты на большого баклана был установлен на Байкальской природной территории с 1 апреля до 30 ноября, со снятием запрета на уничтожение гнезд этого вида.

«Это небыстрый процесс», - оценил внесение корректировок Иннокентий Вахрамеев.

Конечно, можно добывать баклана в случае возникновения заболеваний или по решению о регулировании численности. Но это разовые возможности.

В целом, в качестве мер, нацеленных на снижение числа бакланов, можно рассматривать любительскую (спортивную) охоту, сокращение величины кладки путем изъятия до половины яиц, применение фактора беспокойства птиц в период гнездования, а также регулирование численности баклана - до 30 процентов от популяции. Чтобы иметь право на серьезную регулировку численности, федеральный закон хотят дополнить новым основание для этого – причинение и/или угроза причинения ущерба водным биологическим ресурсам.

В Бурятии очень надеются, что все необходимые корректировки будут одобрены.

Марина Дамдинова, руководитель Бурприроднадзора доложила участникам «круглого стола» о том, как обстоят дела с бакланом. Она сообщила, что ареал обитания баклана охватил все основные водные объекты республики, включая акваторию озера Байкал.

«Возрастающая популяция приводит к оскуднению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия экосистемы Байкальской природной территории», - выступила она.

В 2024 г. Бурятский госуниверситет определил численность большого баклана, места гнездования, места концентрации, динамику распределения кормовых участков, маршруты перелетов, кочевок и т. д. Осенью 2024 г. численность баклана составляла около 48 тысяч особей. А в период перелета вид отмечался по всей республике, включая Улан-Удэ.

Основные места гнездования пришлись на шесть районов.

«Ежегодный объем рыбы, потребляемой большим бакланом, превышает 2750 тонн», - доложила Марина Дамдинова.

По подсчетам специалистов Байкальского филиала ВНИРО, в прошлом году ущерб, причиненный байкальскому омулю, превысил 1,55 млрд. рублей. Потери личинок омуля в денежном выражении, по подсчетам Байкальского филиала Главрыбвода, составляют 560 млн рублей (около 160 млн штук).

«Популяция баклана продолжает расти», - пояснили собравшимся.

Ущерб от баклана, в целом, зарегистрирован в 21 регионе РФ. В 16 из них баклана отнесли к охотничьим ресурсам – Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Новгородская область и др. Но в 5 регионах не отнесли, однако зафиксировали вред. Среди них Иркутская область.

В рамках госмониторинга численности баклана и анализа эффективности проведенных мероприятий, правительство Бурятии выделило дополнительные средства на учет баклана, мониторинг болезней и другие направления. Также средства пойдут на приобретение специализированной техники для проведения указанных работ.

Московские коллизии замедлили процесс

Депутат Народного Хурала Леонид Белых был очень раздосадован тем, что борьба с бакланом, корректировка нормативно-законодательной базы идет не очень быстро. Он напомнил, что в прошлом году тоже собирались, обсуждали.

Выяснилось, что в «Правила охоты» изменения должны были быть внесены в прошлом году.

«В апреле мы уже «сидели» в последней редакции по снятию запрета, думали, что в мае получим обновленные «Правила охоты». К сожалению, в мае сменилось полностью руководство департамента охоты. В связи с этим, был отозван полностью весь процесс по «Правилам охоты». В том числе, наши с вами изменения по снятию запрета на разорение гнезд... Новый состав департамента был сформирован в августе – он был полностью распущен и заново отобран в течение двух месяцев. У людей были уведомления о сокращении, реорганизации департамента», - пояснила Марина Дамдинова некоторые малоизвестные детали работы.

Новый руководитель департамента, в принципе, нормально восприняла бурятскую инициативу по баклану, но сказала, что работа по ней будет проходить в 2026 г. «Сейчас профильный департамент проводит эту работу», - порадовала руководитель Бурприроднадзора.

Правда, по такому моменту, как разрешение охоты на баклана с момента прилета до отлета, «федералы» хотят дополнительно все проанализировать.

«Надо добиваться», - высказал свою принципиальную позицию депутат Леонид Белых. Иннокентий Вахрамеев, со своей стороны, также пояснил залу, что было сделано за минувший год. «Мы не может просто взять и начать уничтожать бакланов», - акцентировал он на том, что прежде всего надо изменить федеральную законодательную базу.

О том, какой вред омулю и не только нему рассказал в своем выступлении депутат Вадим Бредний.

Он подчеркнул – если регулировать численность баклана, то надо регулировать жестко, чтобы это было заметно. А не в масштабе 3000 особей, как это было. Он усомнился, что сегодня численность вида составляет 48 тысяч, как было при проведении учета сотрудниками БГУ. По его наблюдениям, баклана стало гораздо больше.

Своими фактами поделился Сергей Бурдиков, который в прошлом году возглавил Бурятский филиал ФГБУ «Главрыбвод» и курирует работу заводов по инкубации икры омуля. Выступили представители общественности и другие заинтересованные лица.

«Круглый стол» показал, что вопрос о большом баклане находится в активной работе и буквально вот-вот будут результаты, которые ждут многие. Особенно в районах Бурятии, находящихся на побережье Байкала.

