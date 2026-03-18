Житель Бурятии схлопотал уголовку за хранение огнестрела

47-летний житель Кяхтинского района Бурятии будет привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. Винтовку нашли у него в машине при обыске.

- Изъятый предмет был направлен на баллистическую экспертизу, согласно которой изделие было признано нарезным длинноствольным огнестрельным оружием. Со слов подозреваемого, оружие досталось ему в дар от родственника в 2016 году, незадолго до смерти последнего. Разрешительных документов на хранение и ношение оружия мужчина не имел, - рассказали в полиции республики.

Дознавателем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

