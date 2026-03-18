В Бурятии мошенники оставили любителей чудес без денег и магии

В полиции Бурятии предупредили о новых схемах мошенников. Теперь аферисты крадут деньги, обещая магическое решение самых различных проблем.

70-летняя бабушка из Северобайкальска решила попробовать новое средство от алкоголизма – услуги шамана из соцсетей. Перевод денег прошел успешно, вот только сам шаман почему-то исчез, оставив женщину с чувством глубокого разочарования и пустым счетом. Решив проверить указанный в объявлении адрес, женщина обнаружила, что в здании находятся лишь государственные учреждения. Сообразив, что стала жертвой обмана, пожилая женщина обратилась в полицию.

Другой случай произошел со школьницей из Бичурского района. 15-летняя девочка поверила в чудо-приворот, пообещанный гадалкой из интернета, который обошелся ее маме в копеечку. За 100% гарантию достижения мечты мошенница запросила 11 700 рублей, которые ушли к ней со счета матери. Приворот не удался, но вот семейный бюджет заметно похудел.

- Рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям об оказании магических услуг. Не вступайте в общение с незнакомыми людьми и не откликайтесь на предложения о «гадании», «исцелении» или снятии «порчи», - предупредили в МВД по Бурятии.

Фото: нейросеть