Общество 18.03.2026 в 10:29

В Бурятии мошенники оставили любителей чудес без денег и магии

Очередной развод преступники развели в соцсетях
Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии предупредили о новых схемах мошенников. Теперь аферисты крадут деньги, обещая магическое решение самых различных проблем.

70-летняя бабушка из Северобайкальска решила попробовать новое средство от алкоголизма – услуги шамана из соцсетей. Перевод денег прошел успешно, вот только сам шаман почему-то исчез, оставив женщину с чувством глубокого разочарования и пустым счетом. Решив проверить указанный в объявлении адрес, женщина обнаружила, что в здании находятся лишь государственные учреждения. Сообразив, что стала жертвой обмана, пожилая женщина обратилась в полицию.

Другой случай произошел со школьницей из Бичурского района. 15-летняя девочка поверила в чудо-приворот, пообещанный гадалкой из интернета, который обошелся ее маме в копеечку. За 100% гарантию достижения мечты мошенница запросила 11 700 рублей, которые ушли к ней со счета матери. Приворот не удался, но вот семейный бюджет заметно похудел.

- Рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям об оказании магических услуг. Не вступайте в общение с незнакомыми людьми и не откликайтесь на предложения о «гадании», «исцелении» или снятии «порчи», - предупредили в МВД по Бурятии.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

Продавец мебели из Бурятии кинула на деньги свыше 90 клиентов
18.03.2026 в 11:05
В Улан-Удэ поймали плутоватого геймера
18.03.2026 в 10:56
В Бурятии мошенники оставили любителей чудес без денег и магии
18.03.2026 в 10:29
В Бурятии супруги получили сильные ожоги на пожаре
18.03.2026 в 10:21
В Бурятии состоялась стратегическая сессия «Природа и общество»
18.03.2026 в 10:11
Житель Бурятии схлопотал уголовку за хранение огнестрела
18.03.2026 в 10:00
В Бурятии «потрясло» два района
18.03.2026 в 09:50
Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России
18.03.2026 в 09:28
Ночной пожар в Бурятии унес жизнь мужчины
18.03.2026 в 09:17
Заставляют уволиться «по собственному желанию»
18.03.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Продавец мебели из Бурятии кинула на деньги свыше 90 клиентов
Она похитила у людей свыше 5 млн рублей
18.03.2026 в 11:05
В Улан-Удэ поймали плутоватого геймера
Парень решил заработать на продаже чужой приставки
18.03.2026 в 10:56
Житель Бурятии схлопотал уголовку за хранение огнестрела
Подаренную винтовку он хранил в машине
18.03.2026 в 10:00
Заставляют уволиться «по собственному желанию»
Как выкрутиться из сложной ситуации
18.03.2026 в 09:00
