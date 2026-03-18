В Улан-Удэ поймали плутоватого геймера

Преступление приставочного масштаба раскрыли накануне в полиции Бурятии. Жертвой обмана оказался улан-удэнец, который сдал в аренду свою дорогую игровую приставку, но так и не дождался ее возвращения, поэтому обратился в полицию.

Антигероем этой истории стал 18-летний житель Закаменска, решивший подзаработать необычным способом. Молодой геймер увидел предложение об аренде игровой приставки на сутки, но заполучив заветную игрушку, расстаться просто так с ней уже не смог. Горе-бизнесмен продал приставку на онлайн-сервисе покупок-продаж, заработав аж целых 40 тысяч рублей и потратил деньги на ремонт дома.

Ранее уже судимого парня вскоре задержали полицейские и доставили в отделение. Заведено уголовное дело.

