Продавец мебели из Бурятии кинула на деньги свыше 90 клиентов

В Бурятии следователи МВД завели уголовное дело (по статье «Мошенничество») на 39-летнюю владелицу магазина мебели, которая похитила у 92 клиентов свыше 5 млн рублей.

С января 2024 года по июль 2025 года фигурантка давала указания продавцам размещать в мессенджерах объявления о продаже мебели по ценам значительно ниже рыночных.

Злоумышленница принимала заказы от клиентов на условиях стопроцентной предоплаты, при этом не имея реальной возможности поставить предлагаемую продукцию и не намереваясь выполнять договорные обязательства.

Недобросовестная бизнесвумен обещала доставить товары покупателям в срок от двух до шести месяцев, а полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

В итоге женщина обвела вокруг пальца 92 жителя республики – увела у них более пяти миллионов рублей. Также полицейские выяснили, что жертвами ее мошенничества стали и жители Иркутской области.

«На время расследования уголовного дела фигурантке была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные возможных дополнительных эпизодов её противоправной деятельности», - рассказали в МВД по Бурятии.