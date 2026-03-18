Мэр Улан-Удэ передал награду ЛНР 68-летнему добровольцу СВО

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил военнослужащему из числа добровольцев отряда специального назначения БАРС-19 Александру Николаеву благодарственное письмо от имени врио главы Луганской Народной Республики Егора Ковальчука.

«Александр Викторович, огромное спасибо за вашу службу, за все, что вы делаете для нашей Родины и народа! Гордимся вами. Здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!», - сказал мэр Игорь Шутенков.

В документе, подписанном Егором Ковальчуком, слова благодарности за личное мужество и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные во время выполнения служебных задач в зоне проведения специальной военной операции по освобождению территории ЛНР.

Александру Николаеву 68 лет. С женой воспитал двух сыновей. Окончил школу № 3 города Улан-Удэ, служил в Советской Армии, работал в «Бурятэнерго», где прошёл путь от электромонтёра до начальника отдела автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии. Также трудился в коммерческих структурах главным энергетиком, главным инженером. В 2017 году вышел на пенсию.

Два раза уходил на СВО добровольцем. В сентябре 2024 года заключил полугодовой контракт и принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик. Второй раз принимал участие в боевых действиях с июля 2025-го по январь 2026 года. Награждён ведомственной медалью добровольческого формирования БАРС и медалью Луганской Народной Республики «За верность долгу».