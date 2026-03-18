18.03.2026 в 11:49

Для 90 новостроек Бурятии наступил срок оплаты взносов на капремонт

Текст: Служба информации "Номер один"
В Республиканскую программу капитального ремонта Бурятии внесены изменения, в результате которых в нее включили 99 новых многоквартирных домов. Согласно действующему законодательству, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в новостройках возникает через шесть месяцев после включения дома в Республиканскую программу капитального ремонта.

Таким образом, для 90 многоквартирных домов обязанность по оплате взносов уже наступила с 1 февраля 2026 года. Еще для девяти домов начисление взносов начнется с 1 апреля 2026 года.

Ознакомиться со списком домов, включенных в программу, можно на сайте Фонд капитального ремонта Республики Бурятия по ссылке.

Также напомним, что машино-места в многоквартирных домах имеют статус отдельных объектов недвижимости. Это означает, что владельцы машино-мест также обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт наравне с собственниками жилых помещений.

Перечень многоквартирных домов в Республике Бурятия, подлежащих капитальному ремонту, а также сроки проведения работ формируются на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании Республиканской программы капитального ремонта.

Чтобы узнать, когда запланирован капитальный ремонт вашего дома, необходимо перейти на сайт фонда fondkr03.ru, открыть раздел «Найти свой дом в Республиканской программе» и ввести адрес дома. Также получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (3012) 25-25-25.
