В Улан-Удэ школьники оказались предприимчивыми воришками

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от директора магазина крупного ТЦ, которая обнаружила пропажу сразу 26 бутылок дорогостоящего шампуня. Сумма ущерба составила почти 17 тысяч рублей.

В полиции вскоре выяснили, что преступление совершил 14-летний подросток. На «дело» он пошёл вместе с группой приятелей. Шампуни были вынесены незаметно из зала и тут же распроданы случайным покупателям возле выхода из супермаркета.

Подросток сообщил, что большая часть похищенного была реализована быстро и принесла прибыль почти 10 тыс. рублей, остальные средства распределились среди его сверстников.

- В отношении подростка возбуждено уголовное дело. С самим школьником и его родителями работают инспекторы ПДН. Личности его друзей устанавливаются. На время следствия школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

