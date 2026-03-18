Общество 18.03.2026 в 12:48

В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу

Его строят для сотрудников авиазавода в микрорайоне Восточный
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В столице Бурятии начались работы по прокладке водопровода и канализации к новому жилому комплексу в микрорайоне Восточный. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Работа большая: построим более 500 метров новых инженерных коммуникаций на улице Антонова. Всё сделаем качественно и надежно, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми удобствами. Самое главное даже не цифры. Важно, что этот жилой комплекс возводится специально для сотрудников нашего авиационного завода», - рассказал градоначальник. 

По словам мэра, завершить работы планируется до конца этого года.  
Теги
водопровод

Все новости

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru