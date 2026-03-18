Общество 18.03.2026 в 12:48
В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу
Его строят для сотрудников авиазавода в микрорайоне Восточный
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии начались работы по прокладке водопровода и канализации к новому жилому комплексу в микрорайоне Восточный. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Работа большая: построим более 500 метров новых инженерных коммуникаций на улице Антонова. Всё сделаем качественно и надежно, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми удобствами. Самое главное даже не цифры. Важно, что этот жилой комплекс возводится специально для сотрудников нашего авиационного завода», - рассказал градоначальник.
По словам мэра, завершить работы планируется до конца этого года.
