В Улан-Удэ состоится бесплатный «МамаФест»

В конференц-зале отеля «Сагаан Морин» в Улан-Удэ 28 марта пройдет «МамаФест» – масштабное бесплатное мероприятие для поддержки, просвещения и вдохновения будущих родителей.

Эксперты в неформальной и дружелюбной атмосфере помогут женщинам уверенно подготовиться к материнству, ответят на самые важные вопросы о беременности, родах и первом годе жизни малыша.

«Запланирована насыщенная деловая и консультационная программа, разработанная при участии профильных специалистов. Мероприятие предоставит участникам комплексную информацию, необходимую для принятия осознанных решений в период беременности, родов и первичного ухода за новорожденным», - отметили организаторы.

Основные блоки программы включают:

экспертную лекционную сессию с выступлениями сертифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, диетологов и психологов.

практические демонстрационные площадки по отработке навыков ухода за младенцем.

зону индивидуальных консультаций с ведущими специалистами в области перинатального здоровья.

специализированную экспозицию товаров и услуг для материнства и детства от аккредитованных компаний-партнеров.

Также затронут вопросы мер государственной поддержки семей с детьми и правовые аспекты, связанные с материнством. Каждая участница получит полезный подарок от организаторов мероприятия.

Участие в мероприятии является бесплатным. Количество мест ограничено. Регистрация осуществляется через официальную интернет-площадку проекта https://uud.mamafest1.ru/