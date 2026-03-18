Общество 18.03.2026 в 13:14

В Улан-Удэ состоится бесплатный «МамаФест»

Женщинам помогут подготовиться к материнству
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В конференц-зале отеля «Сагаан Морин» в Улан-Удэ 28 марта пройдет «МамаФест» – масштабное бесплатное мероприятие для поддержки, просвещения и вдохновения будущих родителей.

Эксперты в неформальной и дружелюбной атмосфере помогут женщинам уверенно подготовиться к материнству, ответят на самые важные вопросы о беременности, родах и первом годе жизни малыша.

«Запланирована насыщенная деловая и консультационная программа, разработанная при участии профильных специалистов. Мероприятие предоставит участникам комплексную информацию, необходимую для принятия осознанных решений в период беременности, родов и первичного ухода за новорожденным», - отметили организаторы.

Основные блоки программы включают:

  • экспертную лекционную сессию с выступлениями сертифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, диетологов и психологов.

  • практические демонстрационные площадки по отработке навыков ухода за младенцем.

  • зону индивидуальных консультаций с ведущими специалистами в области перинатального здоровья.

  • специализированную экспозицию товаров и услуг для материнства и детства от аккредитованных компаний-партнеров.

Также затронут вопросы мер государственной поддержки семей с детьми и правовые аспекты, связанные с материнством. Каждая участница получит полезный подарок от организаторов мероприятия.

Участие в мероприятии является бесплатным. Количество мест ограничено. Регистрация осуществляется через официальную интернет-площадку проекта https://uud.mamafest1.ru/

Теги
мамафест семья

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru