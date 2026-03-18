В Бурятии инвалида обеспечили жильем только после вмешательства прокуратуры

Жителю Кабанского района Бурятии, который является инвалидом первой группы, предоставили благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась его мать.

В 2022 администрация поселения включила мужчину в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Однако орган местного самоуправления положенным кровом инвалида так и не обеспечил.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности предоставить инвалиду жилое помещение по договору социального найма. Заявленные требования удовлетворены, решение суда исполнено», - прокомментировали в прокуратуре республики.

После жилищные права инвалида восстановили, предоставив благоустроенную квартиру площадью 54 кв. м. в поселке Селенгинск.