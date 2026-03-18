Общество 18.03.2026 в 14:05

В Бурятии инвалида обеспечили жильем только после вмешательства прокуратуры

Мужчина состоял в очереди с 2022 года
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жителю Кабанского района Бурятии, который является инвалидом первой группы, предоставили благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась его мать.

В 2022 администрация поселения включила мужчину в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Однако орган местного самоуправления положенным кровом инвалида так и не обеспечил.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности предоставить инвалиду жилое помещение по договору социального найма. Заявленные требования удовлетворены, решение суда исполнено», - прокомментировали в прокуратуре республики.

После жилищные права инвалида восстановили, предоставив благоустроенную квартиру площадью 54 кв. м. в поселке Селенгинск.

 

Все новости

«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
18.03.2026 в 14:13
Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России
18.03.2026 в 14:08
Вадим Имидеев: «В работу мэрии Улан-Удэ интегрируется ИИ»
18.03.2026 в 14:05
В Бурятии инвалида обеспечили жильем только после вмешательства прокуратуры
18.03.2026 в 14:05
В Улан-Удэ водитель влетел в столб, заблокировав движение трамваев
18.03.2026 в 13:35
В Улан-Удэ состоится бесплатный «МамаФест»
18.03.2026 в 13:14
В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу
18.03.2026 в 12:48
В Улан-Удэ школьники оказались предприимчивыми воришками
18.03.2026 в 12:16
В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию
18.03.2026 в 12:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России
Это одно из направлений подготовки курсантов Центра «ВОИН»
18.03.2026 в 14:08
В Улан-Удэ состоится бесплатный «МамаФест»
Женщинам помогут подготовиться к материнству
18.03.2026 в 13:14
В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу
Его строят для сотрудников авиазавода в микрорайоне Восточный
18.03.2026 в 12:48
В Улан-Удэ школьники оказались предприимчивыми воришками
В магазине они украли крупную партию шампуней
18.03.2026 в 12:16
Следующая новость
