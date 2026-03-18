«Разговоры о важном»: промышленность в фокусе внимания старшеклассников Улан-Удэ

В 65-й школе Улан-Удэ прошёл урок из цикла «Разговоры о важном». Темой встречи стала промышленность. Необычный урок для 11-х классов провел первый заместитель министра промышленности Бурятии Алексей Унгаев.Он не только рассказал о развитии отечественной промышленности, но и о промышленном потенциале Бурятии: перспективных направлениях и ключевых предприятиях республики, престижных рабочих профессиях и возможностях для молодых специалистов.Школьники с удовольствием слушали реальные истории из мира промышленности, узнали многое о предприятиях страны и республики.