Депутат Горсовета Улан-Удэ отчитался за 2025 год

Заместитель председателя Горсовета, депутат от округа №5 Анатолий Белоусов вечером 17 марта встретился с жителями своего округа. Депутат рассказал о достижениях минувшего года, поделился планами на 2026 год и выслушал новые наказы жителей.

- В 2025 году работа велась по нескольким ключевым направлениям, включая приём граждан, решение вопросов благоустройства и поддержку социальных инициатив. В течение года поступило более 150 обращений от жителей, представителей ТОС, школ и детских садов. Жители, как правило, просят проложить или отремонтировать сети холодного водоснабжения, благоустроить дворовые территории и детские площадки, отсыпать или провести грейдирование, а также помочь с оформлением льгот или материальной помощью, – сообщил депутат.

В частности, в 2025 году продолжились работы по проектированию и устройству сетей на улице Подлесная от дома 124 до дома 145. На это выделялось 1,6 млн рублей. На улицах Короленко, Шевченко и Данчинова установили новые опоры и светильники, а на ул. Короленко появились новые детские и спортивные МАфы, на них выделялось 900 тыс. рублей.

Также на округе завершили монтаж большой пешеходной лестницы, которая соединила улицу Норильская (от дома №16) с улицей Чаадаева.

- Лестница создала безопасный и комфортный маршрут, которого так не хватало. Теперь детям стало проще и безопаснее добираться до школы, пожилым людям — до магазинов и остановок, а всем жителям — до соседних улиц, не делая обход, – уточнил Анатолий Белоусов.

Председатель ТСЖ «Багульник» Людмила Вырезкова от имени жителей мкр. Пентагон выразила благодарность депутату.

- В нашем микрорайоне проживает около 3000 человек, и наш депутат также проживает на нашем округе. Он в курсе всех наших проблем. У нас появилась замечательная лестница, раньше ходить было неудобно, а теперь стало хорошо. Много детских и спортивных площадок, есть спортивная площадка с искусственным газоном, площадка с ворк-аутами, волейбольно-баскетбольная площадка с искусственным покрытием. В этом году на домах появится видеонаблюдение. Анатолий Белоусов - народный депутат, который сделал для нас очень много, – рассказала женщина.





Кроме того, в 2025 году в рамках наказов на капитальный ремонт школы №41, инженерное обследование школы № 13 и обеспечение антитеррористической защищенности школы № 13 было направлено 900 тыс. рублей.

Директор Городского культурного центра Игорь Плотников поделился успехами вверенного ему учреждения.

- Радует, что выделенные деньги мы можем тратить не только на ремонт, но и на улучшение материально-технической базы. Недавно мы пошили костюмы на 500 тысяч рублей и это дало мощный творческий толчок нашим коллективам. Так, у танцевального коллектива в копилке достижений шесть гран-при разного масштаба, у вокально-эстрадной студии более 10 гран-при. Я очень рад, что нашим депутатом является Анатолий Евгеньевич Белоусов. Сам он спортсмен, руководит образовательным учреждением. Я думаю, что он как никто другой знает все проблемы не понаслышке. Все проблемы решаются быстро, Анатолий Евгеньевич всегда на связи с людьми, – рассказал Игорь Плотников.

Помимо масштабных проектов по благоустройству, регулярно оказывается адресная помощь жителям (материальная помощь, вручение подарков детям к Новому году, поздравления ветеранов с Днем Победы, помощь семьям мобилизованных).

Кроме того, регулярно выделяется финансовая и организационная помощь ТОС и ТСЖ в проведении мероприятий, благоустройстве дворов, проводятся традиционные местные праздники.

- За минувший год сделано очень много, наказов и запросов много и на каждой такой встрече мы получаем новые наказы, пожелания наших жителей. Сегодня мы рассказали о том, что уже удалось сделать, что планируется и что еще необходимо. Совместная работа с администрацией города, с комитетами дает хорошие результаты: люди получают воду, освещение, дороги, грейдирование. В этом году планируется сделать освещение пешеходных переходов к социальным объектам, установить видеонаблюдение, поставить новые МАФы, продолжить работы по наружному освещению и прокладке сетей водоснабжения, – подытожил депутат округа №5.





Фото предоставлено пресс-службой Горсовета Улан-Удэ