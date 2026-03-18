Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола

В прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами (ч. 1 ст. 234 УК РФ).

«Предварительным следствием установлено, что в июне 2025 года девушка при встрече с ранее знакомой жительницей города передала ей сильнодействующее вещество – трамадол, который последняя хранила дома», - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Роман Спиридонов.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.