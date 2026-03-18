В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди

В 2025 году экономика Монголии показала уверенный рост — валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 6,8% и составил 89,9 триллионов тугриков, что примерно соответствует 25,7 миллиардам долларов США.Однако, как сообщает агентство «Монцамэ», несмотря на этот позитивный тренд, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) значительно сократился.В первом полугодии 2025 года ПИИ в Монголии составили около 1,36 миллиарда долларов, что на 39% (или на 870 миллионов долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такое резкое снижение объясняется сочетанием факторов: глобальной экономической нестабильностью, неопределённой правовой средой и значительным сокращением вложений именно в горнодобывающий сектор — ключевую отрасль экономики страны. Сегодня угольная отрасль и в Монголии, и в России находится под давлением, поскольку вместо сжигания топлива многие страны переходят на альтернативные источники получения энергии.Горнодобывающая отрасль традиционно является одним из главных источников дохода и инвестиций в Монголии, поэтому спад в этом секторе вызывает обеспокоенность у аналитиков и властей. Эксперты связывают снижение инвестиций с ростом рисков для бизнеса и недостаточно прозрачной регуляторной средой, что снижает привлекательность страны для иностранных инвесторов.Правительство Монголии сейчас прилагает усилия для улучшения инвестиционного климата и стабилизации экономической ситуации, чтобы вернуть доверие международных партнёров и возобновить приток инвестиций в стратегически важные отрасли.