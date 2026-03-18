Общество 18.03.2026 в 15:14

В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди

Среди причин названы экономические сложностей покупателей сырья
Текст: Иван Иванов
В 2025 году экономика Монголии показала уверенный рост — валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 6,8% и составил 89,9 триллионов тугриков, что примерно соответствует 25,7 миллиардам долларов США. 

Однако, как сообщает агентство «Монцамэ», несмотря на этот позитивный тренд, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) значительно сократился.

В первом полугодии 2025 года ПИИ в Монголии составили около 1,36 миллиарда долларов, что на 39% (или на 870 миллионов долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такое резкое снижение объясняется сочетанием факторов: глобальной экономической нестабильностью, неопределённой правовой средой и значительным сокращением вложений именно в горнодобывающий сектор — ключевую отрасль экономики страны. Сегодня угольная отрасль и в Монголии, и в России находится под давлением, поскольку вместо сжигания топлива многие страны переходят на альтернативные источники получения энергии. 

Горнодобывающая отрасль традиционно является одним из главных источников дохода и инвестиций в Монголии, поэтому спад в этом секторе вызывает обеспокоенность у аналитиков и властей. Эксперты связывают снижение инвестиций с ростом рисков для бизнеса и недостаточно прозрачной регуляторной средой, что снижает привлекательность страны для иностранных инвесторов.

Правительство Монголии сейчас прилагает усилия для улучшения инвестиционного климата и стабилизации экономической ситуации, чтобы вернуть доверие международных партнёров и возобновить приток инвестиций в стратегически важные отрасли.
