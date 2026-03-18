Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО

- Нина Константиновна, Ирина Олеговна, ваш коллектив всегда в числе первых, кто помогает нашим бойцам. Вы и на передовую отправляли все необходимое: технику, продукты. Помимо этого, помогаете своим коллегам, у которых сыновья, мужья, отцы, братья защищают Родину. Сами в феврале ездили в госпитали, ежедневно навещали раненых бойцов. Готовили для них буузы, морсы, наваристый бульон, пекли вкусные домашние пирожки, булочки для ребят, чтобы они как можно быстрее пошли на поправку. Огромное спасибо вам за труд и самоотдачу! – сказал Игорь Шутенков.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ сегодня на планерном совещании вручил благодарственные письма сотрудницам городского Комбината школьного питания Нине Вагановой и Ирине Матвеевой. Они вернулись с волонтерской вахты в Москве, где готовили для раненых воинов из Бурятии, развозили еду по госпиталям, поддерживали ребят.Работницы комбината рассказали о своей вахте, об общении с бойцами.– Ребята все такие позитивные, у всех настрой боевой, всем хотелось рассказать нам свои истории. Больше всего времени занимало общение: они были рады, и нам было интересно, чтобы ребята высказались. Главное для наших ребят в госпиталях – общение, – сказала Нина Ваганова.По словам волонтеров, они не раздумывая приняли решение об оказании помощи при первом же предложении. Наши женщины помогали не только воинам из Улан-Удэ, из Бурятии, но и всем, кто лежал с ними в палатах – всех угощали, со всеми беседовали.– Еда – это не главное, хотя буузы нашим хочется – это для них свое, родное… И сладенькое, выпечку, шоколадки из Улан-Удэ. Некоторые из других регионов, честно сказать, завидуют, что ездят из Бурятии, своих не оставляют. С некоторыми продолжаем переписываться, где-то посмеемся… Главное – морально поддержать. А вообще у мужчин большие цели, которые они перед собой ставят, у них сильный боевых дух, – отметила Ирина Матвеева.