Общество 18.03.2026 в 15:25

Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО

Сотрудницы Комбината школьного питания помогали раненым в госпиталях
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ сегодня на планерном совещании вручил благодарственные письма сотрудницам городского Комбината школьного питания Нине Вагановой и Ирине Матвеевой. Они вернулись с волонтерской вахты в Москве, где готовили для раненых воинов из Бурятии, развозили еду по госпиталям, поддерживали ребят.

- Нина Константиновна, Ирина Олеговна, ваш коллектив всегда в числе первых, кто помогает нашим бойцам. Вы и на передовую отправляли все необходимое: технику, продукты. Помимо этого, помогаете своим коллегам, у которых сыновья, мужья, отцы, братья защищают Родину. Сами в феврале ездили в госпитали, ежедневно навещали раненых бойцов. Готовили для них буузы, морсы, наваристый бульон, пекли вкусные домашние пирожки, булочки для ребят, чтобы они как можно быстрее пошли на поправку. Огромное спасибо вам за труд и самоотдачу! – сказал Игорь Шутенков.


Работницы комбината рассказали о своей вахте, об общении с бойцами.

– Ребята все такие позитивные, у всех настрой боевой, всем хотелось рассказать нам свои истории. Больше всего времени занимало общение: они были рады, и нам было интересно, чтобы ребята высказались. Главное для наших ребят в госпиталях – общение, – сказала Нина Ваганова.

По словам волонтеров, они не раздумывая приняли решение об оказании помощи при первом же предложении. Наши женщины помогали не только воинам из Улан-Удэ, из Бурятии, но и всем, кто лежал с ними в палатах – всех угощали, со всеми беседовали.
 
– Еда – это не главное, хотя буузы нашим хочется – это для них свое, родное… И сладенькое, выпечку, шоколадки из Улан-Удэ. Некоторые из других регионов, честно сказать, завидуют, что ездят из Бурятии, своих не оставляют. С некоторыми продолжаем переписываться, где-то посмеемся… Главное – морально поддержать. А вообще у мужчин большие цели, которые они перед собой ставят, у них сильный боевых дух, – отметила Ирина Матвеева.
 
Мэрия Улан-Удэ от всей души благодарит волонтеров за помощь бойцам!

Фото: мэрия Улан-Удэ
Все новости

В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
18.03.2026 в 15:39
Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО
18.03.2026 в 15:25
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
18.03.2026 в 15:09
Депутат Горсовета Улан-Удэ отчитался за 2025 год
18.03.2026 в 15:03
«Разговоры о важном»: промышленность в фокусе внимания старшеклассников Улан-Удэ
18.03.2026 в 14:55
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
18.03.2026 в 14:13
Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России
18.03.2026 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
Его вес составил около 5 кг
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
Дорожники работали на участке трассы «Таксимо – Бодайбо»
18.03.2026 в 15:39
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
Среди причин названы экономические сложностей покупателей сырья
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
В районной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу
18.03.2026 в 15:09
